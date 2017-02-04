Краткая история дедовщины в СССР

В одних армейских частях дедовщины было совсем немного, в других – это явление заполняло собой все пространство. Особенно этим славился стройбат, который традиционно во все времена занимал первую ступень печального рейтинга человеческого унижения в советской армии.

Начало

В истории неуставных отношений в советской армии первый официальный случай был зафиксирован в 1919 году, когда трое старослужащих из 30-й стрелковой дивизии забили до смерти новобранца Юрия Куприянова, который отказался в категорической форме выполнять указания, касающиеся проведения каких-то ежедневных обязательных работ. После этого почти больше полувека никаких официальных сообщений, касающихся неуставных отношений в прессу не проникало. И лишь в конце 60-х годов вернувшиеся со службы из армии люди могли рассказать о творящихся несправедливостях.

Причин возникновения дедовщины несколько. Во-первых, из армии не были уволены солдаты, прошедшие Великую Отечественную войну и они пользовались авторитетом и популярностью на законных основаниях по сравнению с новобранцами, которые в войне не участвовали, «пороха не нюхали».

Но самый расцвет этого явления пришелся на конец 60-х годов XX века, когда 12 октября 1967 года вышел новый закон «О всеобщей воинской обязанности», ставшим последним законодательным актом СССР в этой сфере. Был уменьшен срок прохождения воинской службы: в сухопутных войсках отныне должны были служить не три, а два года, на флоте срок службы сократили с четырёх до трёх лет.

Две социальные волны – старослужащие, озлобленные тем, что новобранцам посчастливилось служить меньше, а им пришлось отслужить на год больше, столкнулись в прямом смысле лбами. Обиду вымещали на новичках.

Уголовники в войсках

Также по данному приказу вводилось еще одно новшество. Из-за недобора призывников в армию – Великая Отечественная война образовала огромный демографический провал – стали призывать лиц, имеющих судимость. Это решение Политбюро ЦК КПСС основывалось на том, что в армии должно было служить около пяти миллионов человек, а на самом деле количество солдат было сокращено на треть.

До этого момента в армию уголовников не призывали. Это стало одной из главных причин возникновения новых уголовных явлений в армейской среде.

Командиры отдали власть

На начальных этапах отцы-командиры не предали этому явлению большого значения из-за отсутствия опыта борьбы с новоявленными дедами, а когда в ротах и частях постепенно власть захватили в свои руки бывшие уголовники и новоявленные деды из солдатской среды, было уже поздно что-либо предпринимать. Так постепенно возникло одно из самых жестоких морально-психологических мучений новобранцев, получившие название «дедовщина».

Еще одной из главных причин этого явления - использование в обычной жизнедеятельности не по уставу бесплатного труда солдат.

Службы тыла – больше всего пораженные дедовщиной

Как раковая опухоль дедовщина распространилась во всех подразделениях Советской армии. Наибольших размеров она достигла в так называемых частях тыла.

На первом месте - военно-строительных войсках, относящиеся к Минобороны и Министерству среднего машиностроения. Основная часть личного состава здесь была из кавказских республик: в батальонах иногда численность солдат доходила до 90%. В своих воспоминаниях бывшие солдаты – некоторые из них стали знаменитыми писателями – смогли рассказать всю правду. Характерный случай - один из новобранцев с самого первого дня службы в стройбате не понравился одному из старослужащих и стал его унижать – подзатыльники, удары ниже спины, зуботычины стали обычным делом. Наконец, солдат не вытерпел и прижал своего мучителя к стенке, пообещав пырнуть его острой отверткой. На время дед отступился от молодого солдата, но стал натравливать на него других. Иногда такие конфликты доходили до расстрельных дел.

Рейтинг частей с дедовщиной

Это вполне объяснимо – в этих войсках настоящим военным делом, по сути, не занимались. Более того, стройбаты в одно время даже решили упразднить, так как они позорили честь и достоинство армии.

На втором месте стояли в советской армии железнодорожные войска. Они также причастны к самому высокому уровню проявления дедовщины.

На третьем месте - автомобильные батальоны, которые стали не меньшим рассадником неуставных взаимоотношений.

Даже процесс перехода из новобранца в категорию дедов мог стать смертельным. Так это произошло с рядовым автомобильного взвода Алексеем Киселевым из далекого донского хутора, который отслужил год и был обязан пройти процедуру «крещения» в деды. Его земляк нанес ему символический удар в сердце с такой силой, что от него Киселев скончался, не дождавшись медицинской помощи. Это стало трагедией для донского села, вера в армейскую дисциплину была невозвратно подорвана. Так постепенно в советское общество стала проникать информация о страшных порядках в автобатах, стройбатах и железнодорожных войсках.

Внутренние войска печально прославились после громкого дела рядового Сакалаускаса, который в порыве мести за свое изнасилование расстрелял восемь человек из своей роты.

Степень добра и зла

В перечисленных войсках по сообщения военных прокуроров СССР и было больше всего случаев разнузданного издевательства. Изощрения, которые придумывали не занятые и не утомленные настоящей воинской службой солдаты, придумывали всякие разные, придавая им на воровском жаргоне разные клички. Электрический стул – через тело привязанного солдата пропускали ток, прыганье под столом – все эти и многие другие издевательства имели свои обидные названия, которыми впоследствии понукали новобранцев.

Официальной статистики потерь на этой невидимой войне под названием дедовщина в Советском Союзе широкой огласке не предавалось, да и сегодня в открытом доступе точных цифр убитых в результате неуставных отношений не имеется. Как не имеется статистики душевных потрясений, которые переживал обычный советский новобранец, попадая в новую систему измерений добра и зла.

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