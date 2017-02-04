Лукашенко нефть на независимость не меняет

«Мы боимся потерять наши отношения с русским человеком», — говорит Александр Лукашенко. И в то же время: «Если выбирать между нефтью и независимостью, мы, конечно, выберем независимость», — заявляет он. Как следует из эмоциональной речи Батьки, Белоруссия всеми силами стремится к интеграции с Россией. Но в самой РФ есть силы, которые этому сближению противятся и последовательно отвергают все попытки экономического сближения. В качестве примера Лукашенко раскрыл детали сложных переговоров по газу конца прошлого года. По его словам, договоренности были сорваны некоторыми министрами, у которых, возможно, акции в «Газпроме» и они защищают свои интересы, а не государственные. По словам Лукашенко, это его и взбесило. Именно поэтому он не поехал на саммит ЕврАзЭС и на Совет ОДКБ. Поскольку считает, что когда договориться невозможно, то зачем вообще эти встречи. При этом Батька все же успокоил, что ни из ЕврАзЭС, ни из ОДКБ, ни из Таможенного союза Белоруссия выходить и не думает. Потому что российский рынок для Белоруссии на данный момент альтернативы не имеет.

«Мы требуем только одного — не надо делать это бандитским способом», — увещевал президент Белоруссии. Однако, требуя равноправия и справедливости, Лукашенко как-то совсем не задумывается, что и у России к нему есть свои требования. Если для Лукашенко независимость важнее нефти, то почему у России должно быть наоборот? Батька, например, очень возмущался решением главы ФСБ об установлении пограничной зоны со стороны РФ.

«Масса указов по Таможенному союзу. И один какой-то министр своим росчерком пера все это перечеркнул. Это что, нормально?» Для белорусских граждан, которые привыкли беспрепятственно преодолевать прозрачную линию разграничения, конечно, нет. Но для российских, которые слишком хорошо знают, что такое взрывы в метро и в аэропортах, наверное, важнее безопасность их жизни. Батька этого момента вообще не замечает, для него его просто не существует. По его словам, белорусские пограничники сами в состоянии обеспечить РФ эту безопасность. Однако ж пока не обеспечили. По данным спецслужб, только за последние месяцы в Россию через Белоруссию попало до тысячи нежелательных лиц: и это еще до принятия указа о безвизе…

Батька связывает нападки на белорусскую продукцию с происками лоббистов российских производителей. Не без этого, само собой. Но он почему-то не связывает это с тем, что экономические преференции любая страна будет давать прежде всего тем, кто является надежным политическим союзником. Иначе ради чего? И может ли сам Батька назвать себя надежным именно политическим партнером? Он не поддержал Россию ни в одном из ее внешнеполитических конфликтов. Не признал Южную Осетию и Абхазию, как обещал. Не готов разместить на своей территории российскую авиабазу. В одностороннем порядке вводит безвизовый режим, когда России откровенно угрожают терактами боевики запрещенной ИГИЛ. Он даже не готов прислушаться к просьбе МИД РФ о невыдаче российского гражданина Лапшина в третью страну. Имеет право, конечно, поскольку Белоруссия — независимая страна. Но абсолютно независимые от чужих интересов страны не вправе требовать от кого-либо экономических преференций.

Так кто же все-таки виноват в охлаждении союзных отношений: российские лоббисты или что-то еще? На этот вопрос нам ответил Константин ЗАТУЛИН, глава Института стран СНГ.

— Ничем другим, кроме как раздражением от твердой позиции России, высказывания Лукашенко объяснить невозможно. Я не исключаю, что внутри российской правящей элиты есть лоббистские группы, которые вредят отношениям с Белоруссией. Но сегодня я также вижу, может быть, еще больший лоббизм со стороны властей Белоруссии и лично Лукашенко, который направлен на то, чтобы принудить Москву действовать вопреки ее собственным интересам. Например, очень странно выглядят обвинения в адрес России из-за решения ФСБ о восстановлении контроля на российско-белорусской границе. Причиной нашего решения являлось принятое Белоруссией решение об отмене виз для 80 государств. Мне кажется, он все прекрасно понимал и подталкивал нас к тому решению, которое приняло ФСБ, нисколько не заботясь при этом о Союзном государстве. О последнем он вообще вспоминает только тогда, когда ему нужно добиться чего-то о России. При этом договор о Союзном государстве, который был подписан в 1999 году с президентом Борисом Ельциным, до сих пор не выполнен. Минск не хочет проводить выборы в союзный парламент, создавать единую Конституцию и объединять денежные системы.

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