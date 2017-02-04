Новости Новороссии сегодня, 04 02 2017: последние свежие события, видео — война вернулась

Новости Новороссии сегодня, 04 02 2017: последние свежие события, видео — война вернулась. Жители Новороссии вновь не могут спокойно жить. Ситуация обострилась уже неделю назад и становится только хуже. Если эту неделю больше всего под обстрел попадал Донбасс, то этим утром от взрыва содрогнулся Луганск.

Новости Новороссии сегодня, 04 02 2017: последние свежие события, видео. В результате обстрелов ДНР вчера был ранен Гиви, являющийся командиром ополченцев. Не смотря на легкое ранение, он уже вернулся к защите Родины, рассказали в его окружении. Всего за вчерашний вечер были обстреляны 10 населенных пунктов ДНР, в частности п.Трудовские, п.Александровка (запад Донецка), п.Зайцево, п.Михайловка, расположенный под Горловкой, с.Крутая Балка, с.Спартак, с.Жабичево (Ясиноватский район), с.Саханка, с.Ленинское и с.Безыменное (Новоазовский район).

Утром всех потрясла новость о взрыве в Луганске. Там подорвался автомобиль, в котором находился Олег Анащенко, являющийся главой Народной милиции ЛНР, а также его водитель. К сожалению, оба человека погибли на месте взрыва. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва. Сообщается, что вероятнее всего это был теракт.

Новости Новороссии сегодня, 04 02 2017: последние свежие события, видео. Всего, по сведениям ЛНР, силовики нарушили режим тишины раз. Используют ВСУ 152-мм арторудия, а также 82 и 120-мм минометы.

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