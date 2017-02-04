Обнаружены доказательства существования в Индийском океане "потерянного" континента

Недавно учёные обнаружили кристаллы, "изгнанные" из недр Земли в ходе вулканических извержений на острове Маврикий. Они оказались на миллиарды лет старше самого острова, и специалисты посчитали, что они, по всей видимости, являются "свидетелями" древнего небольшого континента. Последний известен среди геологов под названием Мауриция, или Мавриция (Mauritia).

Предполагаемый "потерянный континент" мог когда-то находиться между Индией и Мадагаскаром в составе суперконтинента Гондвана, но затем, порядка 84 миллионов лет назад, исчез. Сегодня в стане учёных бытует версия, что куски древнего материка разбросаны по дну Индийского океана.

"Маврикий – это остров, на котором не существует горной породы возрастом более девяти миллионов лет. Однако, изучая некоторые породы на острове, мы обнаружили циркон, которому минимум три миллиарда лет", — рассказывает один из членов исследовательской группы Льюис Ашуаль (Lewis Ashwal) из Университета Витватерсранда в Южной Африке.

Маврикий находится примерно в 2000 километрах от юго-восточного побережья Африки и считается относительно молодым островом — он образовался за счёт гигантского извержения подводного вулкана примерно 8-9 миллионов лет назад. И теперь Маврикий принадлежит к Маскаренским островам наряду с островом Реюньон и Родригес.

Ашуаль и его команда получили куски земной коры из скалистых обнажений Маврикия, которые покрыло расправленной лавой в процессе извержения вулкана ещё во времена формирования острова. Далее они проанализировали материал и обнаружили крошечные кристаллы циркона, которые были на миллиарды лет старше, чем суша, на которой они были найдены. Отметим, что минерал циркон содержит уран, поэтому исследователи могут определить возраст находок методом уран-свинцового датирования.

Тот факт, что кристаллы состояли из циркона (распространённого драгоценного камня, который может быть и бесцветным, и жёлтым, и красным, и коричневым, и даже синим или зелёным), дал понять учёным, что они смотрят на объект, который не мог "родиться" в океане.

Поясним. Цирконы, как известно, формируются в основном в гранитах древних континентов, которые когда-то распространилась по всей поверхности Земли. В связи с этим у учёных, определивших, что возраст кристаллов составляет от 2,5 до 3 миллиардов лет, не осталось сомнений, что они принадлежат древнему "потерянному" континенту Маврицию.

Кстати, случай нахождения древних цирконов на острове Маврикий уже был – в 2013 году другая группа учёных обнаружила остатки циркона в пляжном песке. Им также было порядка нескольких миллиардов лет. Но открытие было спорным, поскольку критики утверждали, что эти минералы могли быть занесены сюда и с другого пляжа.

Теперь же учёные получили схожие кристаллы, которые были погребены древней лавой. Так что у специалистов появляется больше доказательств того, что они имеют дело именно с остатками древнего микроконтинента.

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