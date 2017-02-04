Жириновский раскритиковал Лукашенко: «Все, что можно, высосал из России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии раскритиковал позицию президента Белоруссии Александра Лукашенко, сравнив его с ласковым теленком из русской поговорки.

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно», - выступил Жириновский.

По его мнению, Лукашенко добивается того, чтобы цены для его страны были внутрироссийскими.

«И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», - высказался на тему взаимоотношений между Россией и Белоруссией Жириновский.

Накануне белорусский лидер выступил с жесткими заявлениями.

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