Белоруссия и Россия: от ворот – разворот. А что дальше?

За всеми эмоциями и валом инфы по поводу очередного включения кровавой донбасской мясорубки (коя уже намолола не менее 200 трупов, а уж сколько украинских конечностей поотрывала, кишок порвала и глаз повыбила!) как-то выпало из инфополя другое обострение - Белорусское.

Если кто не знает, или забыл, вехи очередной эскалации здесь :

Лукашенко, после очередной попытки наглого шантажа России по теме скидок на газ, нефть и прочего списания долгов, был послан Путиным подальше.

Сжав губы в ниточку и зло сощурившись, Батька, бормоча проклятия, подписал указ об открытии границ (безвизовый въезд) для граждан почти сотни государств.

Путин, усмехнувшись, "закрыл границу" России со стороны Белоруссии - подписал указ о возобновлении погранпереходов, кои были упразднены 20 лет назад. Да, это вполне логичный шаг, кой должен ограничить проникновение безвизово-въехавших на территорию Белоруссии граждан третьих стран, не имеющих права безвизового въезда в Россию. Шаг логичный, но сугубо демонстративный.

В текущий политический момент в Белоруссии началась злобная истерика - оттуда послышались нервные, надрывные заявления о том, что офигенно-оскорблённая Беларусь готовится выйти из Евразийского Экономического Союза, ОДКБ, т.д. После чего Батька развернётся к Европе лицом, а к России, соответственно - задом! Россия, лишенная такого важного геополитического союзника, вся облезнет и зачахнет, а Путин будет рвать на себе волосы, плакать, горевать и жалеть о том, что не дал команду качать в Белоруссию газ, еще и приплачивая за него...

Вот, примерно такая прикольная ситуация.

Ну, да, качели "я уйду на Запад - я люблю Россию" Лукаш раскачивает вот уже 20 лет, но так далеко он еще ни разу не заходил. Да и Путин - тоже.

Быть может, кому-то может показаться, что Белоруссия как союзник ничего не значит. Так вот - это не так - Белоруссия это наш военный форпост, чрезвычайно важна для обеспечения военной безопасности России.

Так что, текущая ситуация в отношениях с Белоруссией требует пристального внимания - шутки шутками, но может стать и вовсе не смешно.

Впрочем, скорее всего, Темнейший и Лукаш договорятся на грядущей встрече - как это бывало уже неоднократно после очередного отжига Лукашенко...