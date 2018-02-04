Британские СМИ назвали Бузову любовницей самого красивого преступника

Журналисты не узнали в Бузовой певицу и телеведущую и назвали ее "простой моделью".

Британские СМИ окрестили российскую певицу Ольгу Бузову любовницей "самого красивого преступника" в мире Джереми Микса. В частности, Daily Mail подкрепила информацию кадрами целующейся пары.

Журналисты принялись сокрушаться по поводу того, что Микс мог предпочесть "просто модель" миллионерше Хлое Грин, наследнице империи Topshop.

Ранее Лайф писал, что фанаты Джереми Микса попросили его быть благоразумнее и не связываться с "коварной российской звездой".

Напомним, в действительности "самый красивый преступник в мире" приезжал в Москву ради съёмок в новом клипе Ольги Бузовой на композицию Wi-Fi.



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