ЦРУ: если Европа не поможет, мы все скоро будем говорить по-русски

«На этот раз, Европа, мы рассчитываем на то, что ты нас спасёшь. Без тебя мы все, возможно, скоро будем говорить по-русски», — иронизирует в своей статье для Politico бывший сотрудник ЦРУ Алекс Финли.

«Дорогая Европа, ты не раз слышала от нас эту неудачную шутку, что если бы не мы, то вы все бы сейчас говорили по-немецки. Когда тирания и деспотизм одерживали верх над демократией во Второй мировой войне, вмешались мы, чтобы помочь вам дать отпор пламени фашизма, стереть врага с лица земли и заново выстроить основы демократии. Теперь же эта шутка обернулась против нас. Мы случайно пригласили Россию в Белый дом. В то самое время, когда у нас строятся стены и закрываются границы, за помощью в этот раз обращаемся к вам мы», — пишет автор.

Финли отмечает, что на протяжении почти 70 лет США были краеугольным камнем «западного альянса безопасности».

«Мы гордо служили оплотом против российской агрессии в Европе. Как крупнейший член НАТО, мы были тем гигантом, который стоял за гарантией коллективной безопасности, наша огромная экономика и мощная армия всегда маячили на заднем плане, тем самым тихо намекая нашим противникам: США прикрывают спину Европы. Мы делали это не для того, чтобы установить над вами нашу власть или говорить вам, что делать. Мы делали это, поскольку США и Европа — гармоничные партнёры. Нам хорошо вместе», — пишет Алекс Финли.

Теперь же, пишет автор, Владимир Путин и его «марионетки-популисты» пытаются внести раскол между Европой и США, а новый американский президент, похоже, не прочь подыграть им в этом.

«И это наша вина. Мы, американцы, сами доголосовались до этой непростой ситуации», — говорится в статье.

«Большинство из нас — как европейцев, так и американцев — не считает Россию нашей моделью общества, даже если у этой страны «самые лучшие в мире» проститутки, как недавно заявил Путин. Многие из вас уже знают, каково быть под тяжёлой рукой России, и, когда вы от неё освободились, вы обратились к нам. Для вашего будущего вы избрали наш путь. Европа, у тебя есть шанс защитить ту стабильность, от которой мы, американцы, недавно отказались, встать у штурвала в этих неизведанных водах и стоять до тех пор, пока мы, надеюсь, не воссоединимся», — пишет Финли.

Как он отмечает, американцы знают о том тяжёлом положении, в котором оказалась Европа. И с учётом того, что новый американский лидер «имеет пристрастие как попугай повторять тезисы Кремля», европейцы могут испытывать сомнения по поводу дальнейшего сотрудничества с США по вопросам безопасности. Однако автор призывает помнить о том, что если Америка и Европа не станут помогать друг другу, то это сделает их менее безопасными.

«С тобой, Европа, мы чувствуем себя в безопасности, мы знаем, что вместе нам лучше, чем по отдельности. Пожалуйста, Европа, подержи за нас факел свободы до тех пор, пока мы не сможем воссоединиться в прогрессивном и демократическом мире. Мы, народ, рассчитываем на то, что вы спасёте нас. Всех нас», — пишет в завершение своей статьи для Politico Алекс Финли.

Фото: Reuters