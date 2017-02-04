Документальный фильм «Фронтовой город Донецк» – ещё один прорыв информационной блокады в Европе

В столице Германии состоялась премьера документального фильма, который призван показать европейским зрителям, что на самом деле происходит в Донбассе. Лента называется «Фронтовой город Донецк». Автор немецкий журналист Марк Барталамай, он собирал материал два года. Удалось показать и обстрелы со стороны украинских силовиков, и разрушенные дома, и работу спасателей, а также жизнь простых людей в этих ужасающих условиях.

«Нашей целью было вывести весь этот район из области абстрактного, прежде всего чтобы показать на Западе, что там живут не какие-то кровожадные сепаратисты и террористы, которые целыми днями бегают по улицам и расстреливают людей, а тоже люди, у которых есть мечты и желания и которым приходится бороться с этой ситуацией», - расскзывает журналист, автор фильма Марк Барталамай.

«Что там происходит – это свинство, и мы все это знаем» - говорит Йенс Шульц.

«Очень печально, что один народ – а я знаю людей и с запада, и с востока Украины – не может друг с другом поладить. Мне совершенно непонятно, из-за чего они конфликтуют. Это как если бы я приехал в Саксонию и сказал: «Мне не нравится ваш диалект и вас всех нужно тут перебить», - замечает Кристоф Мейер.

В ближайшее время авторы планируют показать фильм и в других городах Германии, а также, возможно, в Австрии. Правда, есть сложности. Например, кинотеатр в немецком Гамбурге уже отказался демонстрировать ленту.