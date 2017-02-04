Глава Минобороны Великобритании призвал к более активным действиям НАТО против RT и Sputnik

04.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Глава Минобороны Великобритании призвал к более активным действиям НАТО против RT и Sputnik

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выступил в четверг, 2 февраля в старейшем шотландском Сент-Эндрюсском университете. В своей речи он, в частности, вспомнил про Россию и российские СМИ, которым, по его мнению, Запад должен дать ответ.

«Частью нашего ответа cо стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле», — сказал Фэллон.

По его словам, такие СМИ, как RT и Sputnik, отражают реальность необъективно и намеренно вводят в заблуждение свою аудиторию. Противодействовать российским информационным ресурсам следует непременно, так как «ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги» (Фэллон здесь отсылает к словам Винстона Черчилля: «ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны»).

 
 

Британский правдоискатель

Верхом наглости Фэллон посчитал выход на RT программы Truthseeker («Правдоискатель»), ведь ни слова самой правды, уверен он, в этой программе нет. Примечательно при этом, что в речах самого Майкла Фэллона «ложная реальность» является нередким гостем.

Так, в одном из своих выступлений министр перенёс крушение малайзийского Boeing с июля на июнь 2014 года. Кроме того, глава Минобороны Великобритании не сомневается в том, что «80% авиаударов российские ВВС нанесли по целям, не имеющим отношения к ИГ*».

«Впоследствии Россия наносила удары по отрядам сирийской оппозиции в Алеппо, не считаясь с потерями среди мирного населения», — заявлял ранее Фэллон.

При этом его не смутил тот факт, что российская авиация прекратила удары по Алеппо ещё в октябре 2016 года. По состоянию на январь 2017 года российским ВКС удалось уничтожить более 370 объектов командной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры террористов, а также очистить от боевиков территорию площадью свыше 12 тыс. кв. км.

Узурпаторы будущего

Говоря о событиях на Украине, Майкл Фэллон заявил, что Россия не позволила этой стране самостоятельно определять своё будущее. Это высказывание относилось к президентским выборам, и не совсем понятно, что имел в виду министр: неясно, каким образом Россия могла вмешаться в ход голосования, к которому было приковано внимание всего мира.

Наконец, говоря о взаимоотношениях с НАТО, министр заявил, что Россия часто проводит возле границ иностранных государств внезапные военные учения. При этом он, видимо, запамятовал, что именно силы НАТО всё ближе подступают к российским границам, провоцируя Москву усиливать пограничные группировки.

От RT до BBC

В нападках Фэллона на RT и Sputnik нет ничего нового, полагает немецкий депутат Андрей Ханко.

«Это всё те же обвинения России, которые мы слышали ранее и которые опять предъявляются без всяких подтверждений», — заявил политик.

Ханко отметил, что каждый телеканал имеет право на освещение тех или иных событий по-своему. Если же британский министр выступает против государственного администрирования в СМИ, то начать нужно с закрытия BBC, глава которого, как известно, назначается королевой.

Конфронтация Европы с Россией усиливается с каждым месяцем, и речь Фэллона — очередное свидетельство нарастания враждебной риторики, считает британский парламентарий Дэниел Кавчински.

«Меня это всё очень сильно заботит. Мы должны стремиться наладить диалог с Москвой, а не усиливать конфронтацию. В Великобритании множество людей, которые являются сторонниками сотрудничества с Россией в самых разных сферах. Но сотрудничество начинается с развенчания мифов друг о друге — в том числе таких, которые касаются обвинений в кибератаках или фейковых новостях», — заключил Кавчински.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещённая в России.

 

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