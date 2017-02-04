Игра престолов: клан Романовых идёт, нам монархию несёт

Группа "товарищей", объявивших себя потомками дома Романовых, едут демонстрировать "монаршие функции". Никого не узнаете рядом с этой кунсткамерой?

В марте в Россию планирует прибыть с очередным визитом группа «товарищей», объявивших себя потомками дома Романовых, так называемая княгиня Мария Владимировна со своим отпрыском Жорой Гогенцоллерном и сопутствующей комарильей. Цель визита показательна – продемонстрировать «монаршие функции» и, как было заявлено, наконец-то помирить вечно дерущихся «красных» и «белых», что приурочено, понятное дело, к 100-летию революции.

В этой связи премьера не вышедшего, но уже нашумевшего фильма режиссера Учителя «Матильда» была перенесена с марта на октябрь, а несгибаемая как лом монархистка Поклонская затеяла второй раунд запросов в прокуратуру по указанному фильму с целью его запрета. По ее словам, она действует, якобы, по просьбе общественной организации «Царский крест» (виртуальная кондейка, созданная в интернете на сайте «В контакте» - без адреса, телефона и иных данных. Известен только руководитель с говорящей фамилией Порожняков и дата создания - в аккурат под фильм).

Возникает законный вопрос: «Что за хрень?» Почему с таким упорством и с таким размахом эта публика лезет в Россию, почему эта княгиня, некогда представленная Ельцину Немцовым, считает себя вправе летать по всей России, вешать медальки губернаторам и другим ответственным и безответственным лицам, требовать статуса и признания. В чем тут дело?

Ответ оказался страшнее и проще, чем можно было бы ожидать. (см. «О суете вокруг престола Романовых, пожарах и золоте»

Вкратце скажу, что, конечно, все дело в деньгах. Золото Российской Империи составляло примерно 88,8% в ФРС США. Средства были даны в аренду на 100 лет на создание мировой финансовой системы. Срок аренды истек. Российская империя прекратила свое существование не без подачи финансовой олигархии. Но, с юридической точки зрения, вопрос не закрыт. Россия все равно может требовать возврата, и тогда……….. Финансовая олигархия не любит оставлять хвостов. Документы по этой сделке хранились в Москве в библиотеке ИНИОН и в американской библиотеке в бруклинском районе Нью-Йорка Уильямсбург. Обе сгорели практически одновременно. Много писалось о поджоге. Но, руководитель ИНИОНа академик Юрий Пивоваров отделался легким испугом. Очень хотели уничтожить все, но, видимо, не получилось. И тогда вновь вспомнили про Романову с тем, чтобы она официальна отреклась от этого долга от имени императорского дома. Но для этого сначала, как минимум, нужно добиться, чтобы ее в России официально признали наследницей дома Романовых. Её сын Жора так и говорит: “Наша семья никогда не требовала ничего вернуть и не намерена требовать, мы просто хотим вернуться в современное и демократическое государство благодаря правовому акту, который дал бы нам статус исторической династии” – (newsru.com 2.11.15)

В этом новом свете опять вспоминается выход с цыганочкой летом 2015 года тогда еще прокурора, а по жизни весьма упертой и недалекой девушки Поклонской, заявившей, что Николай Второй от престола не отрекался. Тогда, помнится, пожали плечами, а кое-кто покрутил у виска, но, оказывается, недооценили дальний мошеннический прицел. Теперь, слава Богу, все начинает проясняться. Кстати, насчет родословной этих Гогенцоллернов надо бы разобраться – что это мошенничество на грани маразма или маразм на грани мошенничества. Например, советник канцелярии РИД (Российский императорский дом) Кирилл Немирович-Данченко заявил, что в её лице (Марии Владимировны) объединились сразу три религии – православие, ислам и иудаизм.

«Мол, во-первых, весь мусульманский мир признаёт, что она является дальней родственницей пророка Мухаммеда. Во-вторых, «она потомок царя Давида, так как её мать – урождённая царица грузинская, представительница рода Багратион-Мухранских, которые официально являются потомками этого царя». В-третьих, для «православных Великая княгиня является единственным в русской истории потомком патриарха Филарета. Патриарх, до того как стать монахом, имел детей, и его сын Михаил стал первым представителем Романовых»

Жаль, что я не Станиславский, а то бы кричал этому Немировичу как подорванный: «Не верю».

Во-первых, если говорить строго, то Романовы по Филарету кончились на Петре Первом.

На счет родства с Пророком Мухаммедом (САС) ему популярно объяснят мусульмане.

А на счет царя Давида – может быть. Но тогда и на царство надо в Израиле претендовать.

В общем, похоже, что эти монархические игрища нужно в России прикрывать окончательно. Они не случайны, небезобидны и к царской семье отношения не имеют.

Я не претендую на полноту освещения данной темы, но тут есть над чем задуматься.

Никого не узнаете рядом с этой кунсткамерой?