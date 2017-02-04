Иммиграционный указ Дональда Трампа приостановлен американским судом

На выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима, федеральным судом в американском Сиэтле введен временный запрет. Судебное предписание действует в масштабах всей страны.

В данном случае речь идет об исполнительном указе президента Соединенных Штатов, в соответствии с которым США на 90 дней приостанавливают въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением, напоминает ТАСС.

Иск, направленный на отмену положений указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля подала в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон, которая добивается того, чтобы данные меры были признаны неконституционными. Позже к этому иску присоединились власти штата Миннесота. Введенный временный запрет на выполнение указа президента США будет действовать, до тех пор, пока данный иск рассматривается судом.

В ходе судебных слушаний представители властей США настаивали на том, что у штата нет никаких оснований оспаривать правомочность президентских указов, однако судья с этим не согласился. По его словам, штат предоставил необходимые доказательства, продемонстрировав, что указ, о котором идет речь, наносит неминуемый и непоправимый вред.