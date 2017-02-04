Как Росгвардия усвоила опыт государственного переворота на Украине в 2014 году

Первый заместитель директора Национальной гвардии Сергей Меликов рассказал, что руководство ведомства «подробно изучало то, что происходило в Киеве» зимой 2014 года. Генерал-полковник дал понять, что Росгвардия не допустит в России событий, подобных «майдану», но при этом бойцы не собираются «махать дубинками» и разгонять каждый несанкционированный митинг. О том, как новая силовая структура будет бороться с зачинщиками массовых беспорядков и какое оружие есть в её арсеналах, — в материале RT.

«На сегодняшний день федеральная служба войск Национальной гвардии не предназначена для выполнения задач по пресечению массовых беспорядков», — заявил Сергей Меликов, выступая в Центре специального назначения сил оперативного реагирования в московском районе Строгино.

По его словам, можно часто услышать, что бойцы созданной в апреле 2016 года службы «будут однозначно выходить на какие-то площади, махать во все стороны дубинками и придавливать кого-то щитами». Меликов отметил, что задача Росгвардии состоит в том, чтобы не создавать условий, «при которых массовое недовольство граждан может выйти или выплеснуться на уровень массового неповиновения».

«Гвардейцы» намерены «пресекать на корню действия деструктивных сил» с учётом анализа событий трёхлетней давности в украинской столице. Беспорядки в соседней стране продемонстрировали необходимость мгновенного обнаружения и нейтрализации небольшой группы провокаторов, которые пытаются руководить толпой митингующих.

«Мы достаточно часто и подробно изучали то, что происходило в Киеве, на Майдане», — сказал Меликов. Он отметил, что Росгвардия сосредоточила усилия на отработке механизмов обнаружения и «локализации» радикалов без использования водомётов или дубинок.

© Пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Первый замдиректора Росгвардии обратил внимание на то, что ведомство собирается «совершенствовать средства, которые будут создавать для нас условия, приемлемые или удобные для разгона толпы».

В частности, Росгвардия планирует применять дирижабли для наблюдения с воздуха за массовым скоплением людей.

Также для обеспечения безопасности на футбольных матчах планируется модернизировать средства радиосвязи.

На этапе становления

О решении сформировать Национальную гвардию президент России Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В конце минувшего года завершился первый этап формирования ведомства. Службу, которая напрямую подчинена главе государства, пополнили сотрудники полицейских подразделений, однако множество процедурных моментов завершено не было. Речь идёт об официальном переводе в состав Росгвардии, переобмундировании, ребрендинге и создании полноценной правовой базы.

В состав ведомства вошли Внутренние войска МВД России, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, включая авиационные подразделения (из структуры МВД), Специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), Отряды мобильные особого назначения (ОМОН), органы по контролю за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, подразделения вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана» МВД России. Кроме того, в состав Росгвардии включены подразделения сапёров и водолазов.

Помимо обеспечения общественной безопасности, бойцы Росгвардии участвуют в проведении контртеррористических операций, оказывают силовую поддержку во время задержания экстремистов и преступных группировок, организуют территориальную оборону (противодействие диверсантам), охраняют особо важные объекты и сопровождают специальные грузы.

Отвечая на вопрос RT, Меликов сообщил, что численность войск Национальной гвардии соответствует указу президента и составляет около 340 тыс. человек.

«Но постоянной величины на сегодняшний день нет, потому что мы продолжаем выполнять мероприятия переходного периода… Мероприятия по становлению федеральной службы продолжаются, и численность может варьироваться, но не принципиально», — пояснил Меликов.

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов даёт пресс-конференцию

© Пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

В рамках Росгвардии предусмотрены три виды службы: военная, войсковая и гражданская. Костяк военнослужащих в новом силовом ведомстве составят бойцы ОМОНа и СОБРа. Однако бывшим полицейским придётся пройти медкомиссию и специальную подготовку, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляются военнослужащим.

Меликов рассказал, что за минувший год бойцы ОМОНа и СОБРа приняли участие в 20 тыс. операций, в ходе которых было изъято свыше 2,5 тыс. различных видов оружия, более полумиллиона боеприпасов, 1,7 тыс. взрывных устройств, 70 кг взрывчатых веществ и 56 кг наркосодержащих веществ.

Элитой Росгвардии является спецназ. В прошлом году бойцы задержали 3 265 подозреваемых в преступлениях.

Для совершенствования боевых навыков и физической подготовки на территории Центра оперативного реагирования в Строгино было построено отдельное здание с бассейном и спортзалами. 70% физподготовки спецназовцев занимает отработка приёмов борьбы.

© Пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

«Гвардейский» арсенал

Нынешний год станет переходным периодом для Росгвардии. Её руководство сейчас решает вопросы, связанные с вооружением ведомства. Согласно действующему законодательству, в распоряжении «гвардейцев» находится арсенал и транспортные средства всех войск и подразделений, которые вошли в состав новой структуры.

Единственным оружием иностранного производства, которое используют бойцы Росгвардии, является австрийский пистолет Glock-17 из термостойкого пластика. Помимо легендарного пистолета Макарова (ПМ), военнослужащие и сотрудники силовой структуры вооружены пистолетом Ярыгина, пистолетом СР-1 «Вектор», бесшумным самозарядным пистолетом ППС и бесствольным пистолетом ПБ-4СП.

Из более мощного огнестрела арсенал федеральной службы представлен пистолетами-пулемётами («Кедр», 91 ПП 9 «Клин», ПП-2000, «Вереск» СР-2М, «Бизон», «Витязь-СН»), автоматами (АКСУ, АК-103, АК-104, автомат специальный «Вал», малогабаритный автомат СР-3М «Вихрь»), снайперскими винтовками (ОСВ-96, ВСС «Винторез», СВ-99, СВД, СВ-98), карабинами 18,5 КС-К и пулемётом «Печенег».

В боевых действиях и во время контртеррористических операций Росгвардия может использовать несколько видов гранатомётов: подствольный гранатомёт ГП-30, стрелково-гранатомётный комплекс ОЦ-14 «Гроза», гранатомёт магазинный ГМ-94, специальный гранатомёт 6Г-30, специальный гранатомёт РГС-50М и противотанковый гранатомёт РПГ-7Д.

«Мы активно сотрудничаем с концерном «Калашников» и с организациями, проводящими исследования в области защиты личного состава. Этому уделяется большое внимание», — сообщил Меликов. По его словам, к концу лета 2017 года должна быть выработана программа по развитию системы вооружений до 2020 года.

Бойцы Росгвардии продемонстрировали новую экипировку и спецтехнику

В беседе с RT военный эксперт Вадим Соловьёв отметил, что цель руководства Росгвардии заключается в том, чтобы сформировать высокоэффективное силовое ведомство, способное реагировать на широчайший спектр внутренних угроз.

«О необходимости появления Национальной гвардии в России говорили не раз. На мой взгляд, положительное решение по этому вопросу было вызвано стремлением объединить военизированные формирования в отдельную структуру и повысить их эффективность. События на Украине показали важность молниеносного купирования радикальных группировок, и Росгвардия должна с этим справляться», — заключил Соловьёв.