Каратели из СБУ под видом ОБСЕ проводит операции в Донбассе

04.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Каратели из Каратели из СБУ под видом ОБСЕ проводит операции в Донбассе

Украинские спецслужбы используют автомобили с символикой миссии ОБСЕ, чтобы проводить спецоперации на территориях Донбасса. Об этом заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

«Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», - цитирует «Луганскинформцентр» Пасечника.

Он добавил, что первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг был проинформирован о «машинах-клонах» и пообещал провести расследование.

Пасечник также подчеркнул, что СБУ может использовать символики международной организации для провокаций международного характера.

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