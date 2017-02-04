Каратели из СБУ под видом ОБСЕ проводит операции в Донбассе

Украинские спецслужбы используют автомобили с символикой миссии ОБСЕ, чтобы проводить спецоперации на территориях Донбасса. Об этом заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

«Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ», - цитирует «Луганскинформцентр» Пасечника.

Он добавил, что первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг был проинформирован о «машинах-клонах» и пообещал провести расследование.

Пасечник также подчеркнул, что СБУ может использовать символики международной организации для провокаций международного характера.