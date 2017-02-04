Кому это надо – срочно бежать в НАТО? И зачем это хунте нужно?

Когда президент Украина Петр Порошенко заявил немецким журналистам, что намерен провести референдум о вступлении его страны в НАТО, возник естественный и самый главный вопрос: зачем это власти нужно? Ведь сегодня после госпереворота 22 февраля 2014 года хоть и отменен внеблоковый нейтральный статус страны, но нигде на законодательном уровне не прописана цель – вступление в Альянс.

В законах «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» только указано, что Украина будет заниматься «достижение критериев, необходимых для членства в организации». А это фактически политическая мастурбация без четкого конечного результата – «оплодотворения» идеи позитивным конечным результатом. А «достижением критериев» можно заниматься вечно. Под одеялом. Но так ничего и не достичь, если кто-то спугнет. Например, ситуация поменяется. Или власть сменится...

Кроме того, президент обозначил социологические плюсы своей идеи: дескать, «четыре года назад лишь 16% жителей поддерживали вступление в НАТО, сейчас таких 54%». Но это данные, как минимум, сомнительные, если не сказать недостоверные. Но даже если предположить высокий уровень доверия украинцев к Альянсу и такую же поддержку идеи вступления, это все равно мало. Нужно, как минимум, чтобы еще и НАТО хотела видеть у себя Украину. Есть некая хитрость в Уставе Альянса: для того, чтобы в него вступить, Устав не требует всенародных референдумов в стране-кандидате – Альянс сам решает, кого ему принимать, исходя из уставных целей обеспечения безопасности и оборонных требований. Не зря же даже гарант нации признал: если украинцы проголосуют за вступление страны в Альянс, то он сделает все возможное для этого. Что конкретно он сделает, если Альянс не готов, вот что хотелось бы знать.

Поэтому уже сейчас понятно, что в новой идее верховной украинской власти больше политики и политтехнологических ухищрений, нежели реального смысла и такого конкретного наполнения. Идея вступления в НАТО говорит о том, что:

а) Украина в своих интеграционных мечтаниях и устремлениях оказалась в тупике, поэтому вместо провала евроинтеграции с безвизом и кружевными труселями на украинских туристах во всех концах Европы предлагается интеграция евроатлантическая – более широкая территориально (члены НАТО США и Канада – по ту сторону Атлантики), но узкая по содержанию и смыслу (военно-оборонная);

б) Украина коньюнктурно делает упор на милитаризацию и выбирает военную составляющую своей интеграции на Запад, исходя из сиюминутных задач – войны в Донбассе, которая разгорелась после событий под Авдеевкой. Мало того, что Киев таким образом хочет привлечь внимание к себе и своим проблемам явочным и вооруженным порядком, ставя всех перед фактом – все той же «агрессивной Россией», но он еще рассчитывает и на помощь Альянса. Есть же несколько трастовых фондов НАТО, которые обязались оказывать военную помощь Украине, если они не врали, конечно. Плюс есть решение саммита НАТО (сентябрь 2014-го, Ньюпорт, Уэльс) с разрешением каждой стране-члену оказывать помощь Украине на двухстороннем уровне;

в) Украина ищет свое новое место в так называемом «Трампомире», который постепенно вырисовывается и складывается после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он ведь вычеркнул Украину с ее проблемами из своих приоритетов и передал проблему украинского кризиса на европейский уровень. А в Европе к Украине тоже все больше и больше относятся, как к старому, но тяжелому чемодану без ручки – нести тяжело, а выбросить жалко, так как может понадобиться. Вот Киев и хочет доказать, что он нужен и в этом меняющемся мире, поэтому запросился в НАТО;

г) украинской власти, как никогда, но сегодня особенно сильно, нужна традиционная отмазка и отвлекалочка от тяжелейшего социально-экономического положения большинства граждан, роста цен на все, обнищания, депопуляции и т. д. А к этому еще может присовокупиться и очередное поражение в Донбассе. Нужно в таких условиях народа дуть такое, чтобы говорило: идеалы майдана воплощаются в жизнь, НАТО – это то, за что стоял майдан.

Но при всем при этом, есть и два позитивным момента во всей этой истории. В повестку дня для украинской политической элиты выходят два вопроса: по какому закону о референдуме его проводить и как потом имплементировать полученные результаты. И вы не поверите, но украинские власти опять упираются в прошлое, с которым невозможно расплеваться просто так: не только в свергнутого ими экс-президента Виктора Януковича, но и в... Виктора Медведчука, которого и при Кучме и Януковиче называли «главным антикризисным менеджером».

Все дело в том, что ступая на референдумную стезю, украинская власть, с одной стороны, немедленно вызывает к жизни и активизирует политиков, имеющих опыт, как минимум, подготовки и обоснования референдумов – как вернейших и надежнейших инструментов прямого народовластия. О референдумах на всякие темы кто только ни говорил в Украине: коммунисты Петра Симоненко (по любому поводу, когда им нужна была популярность), Юлия Тимошенко (в 2014-м тоже предлагала вступать в Альянс через референдум), Виктор Ющенко, который вообще молол языком о чем-угодно. И, конечно же, Виктор Медведчук во главе своего «Украинского выбора». И если Симоненко, канувшего в Лету, и Тимошенко, которая сейчас критикует власть за все, отбросить за ненадобностью, то остается Медведчук, у которого самый богатый референдумный бэкграунд. Как проведения референдумов (он имеет практический опыт со времени проведения первого и пока единственного плебисцита в Украине в 2000 году), так и их подготовки. Например, в 2005-2006 годах Медведчук вместе с единомышленниками, выступая против курса официального Киева на НАТО, собрали 4 миллиона подписей граждан за проведение референдума, который должен был ответить, куда хотят Украины – в НАТО и Европу или в Единое экономическое пространство с Россией и другими странами СНГ. В 2009 году он даже выиграл суд, который обязал тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко провести такой референдум. Но Ющенко вердикт проигнорировал – потому что он боялся провала голосования по вопросу вступления в НАТО...

Поэтому очевидно, что если пройдет идея президента Порошенко проводить референдум, то за ними, очевидно, последуют и другие референдумы. Например, региональные. Или об отставке того или иного министра или чиновника, которые надоели людям. А эти референдумы официальному Киеву ничего хорошего не сулят. Опросы в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях в 2014-м фактически привели к потере этих территорий. Полностью или частично...

С другой стороны очень важно знать, по какому закону проводить референдум? По «закону Януковича» 2012 года, который сегодня не критикует только самый ленивый за то, что он очень «пропрезидентский», или же по какому-то другому, который нужно подготовить? Недавно внефракционный нардеп Виктор Чумак (избран по списку «Блока Петра Порошенко») сообщил, что с 17 января текущего года в Верховной Раде уже находится законопроект «О всеукраинском референдуме» №2145-а, который сильно урезает возможности главы государства влиять на организацию, проведение и подведение итогов референдума. А именно этим грешит, по мнению критиков, действующий закон, якобы выписанный «под Януковича».

И буквально с 2012 года существует и проект закона о референдуме, подготовленный командой Медведчука. Суть его, если кратко, сводится к тому, что референдумы всех уровне – от всеукраинского до местных – проводятся по народной инициативе. Для их проведения нужно собирать не 3 миллиона подписей, как сейчас, а 500 тысяч. Президент же обязан в десятидневный срок инициировать референдум, а потом после его референдума выполнить волю граждан. Как сказано в части 1 статьи 115 главы 21 и раздела 7 этого законопроекта, «результаты народного волеизъявления на референдуме народной инициативе являются окончательными и не требуют утверждения или одобрения любыми органами государственной власти». Все! Точка! Или «запиши, я сказал», как любит выражаться нынешний гарант Конституции.

И разница между проектом «закона Медведчука» и действующим законом или упомянутым выше «законопроектом Чумака» именно в этом – в отношении к воле людей. Одни авторы безоговорочно признают волю народа, высказанную во время референдума, другие клеят ему разные названия, позволяющие игнорировать волеизъявление -- «плебисцит», «консультативный», «совещательный» то да се. Тот же Чумак признает: референдум о вступлении Украины в НАТО в случае его проведения будет исключительно консультативным, и не будет иметь обязующей силы. Отсюда, повторяю, и главный вопрос: зачем тогда референдум нужен, если у народа только планируют спросить, а потом его (народа) ответы похерить, если они покажутся власти не такими, как надо, а фальсифицировать результаты не удастся? Что-то тут не то...

Но если референдум все же будет проведен, а его результаты так или иначе подкорректируют деятельность власти, то какое окно возможностей открывается для народа! Власть даже не будет успевать закрывать «форточки» для «нежданчиков», влетающих к ней по воле людей. Это может быть настоящая демократия, но кому она нужна в Украине сейчас, когда огонь народного недовольства подбирается к ножкам руководящих кресел? Поэтому мне и кажется, что особенно насчет референдума беспокоиться нечего...