Несколько мыслей о новой девочке Трампа в ООН

Внимательно послушал выступление Никки Хейли на Совбезе ООН.

Ещё более внимательно посмотрел - пять раз.

Много думал.

Пытался понять, что именно не так.

Наконец, понял.

Первое.

Непривычно слышать, как представитель Госдепа говорит человеческим голосом, а не модулированным лаем с синхронным переводом.

Второе.

Визуальный ряд тоже неуловимо изменился.

Если у Саманты, когда речь заходила о России, глазки сверкали, как только что очищенные от навоза брильянты, а условная грудь гневно вздымалась, как жабры у амфибии на кислоте, то по Никки было видно, что женщина просто пытается более-менее честно отработать внезапно свалившийся ей в руки богатый денежными надбавками дипломатический хлеб.

Само выступление Никки условно можно разделить на две части - для Виталика Чуркина и для всех остальных.

Первая часть - это просто крик души женщины, которая хочет громко и честно предъявить мужчине своё полное и безусловное "ДА!!!!!", но вынуждена шептать лицемерное и лживое "нет...".

Ибо проклятые дипломатические условности и зависть всего "цивилизованного" педерастами мира может в одно мгновение погубить едва родившееся хрупкое чувство. Но она старалась.

Старалась чуть напряжённой, на диезах и бемолях, интонацией и трассирующими беглыми взглядами дать понять Чуркину, что она просит простить её за то, что она вынуждена читать эту написанную для неё херню.

Она дважды произнесла "К сожалению" по поводу того, что её дебют в Совбезе происходит по такому поводу, как осуждение России.

Она бесстыдно сделала ударение на "должна" во фразе "Я должна осудить агрессию России...".

Затем намекнула, что просто повторяет дипломатическую мантру, которую много лет до неё произносили американские дипломаты.

И, наконец, внаглую подчеркнула, что так быть не должно и она хочет улучшения отношений с Россией.

Ну, а далее, после кокетливого "However", пошла дежурная скука, но между грозных строк осуждения агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма читалось:

- Виталя, ты ж умный мужик, ты ж понимаешь, шо я - баба подневольная и вынуждена читать эту не мной написанную херню... Я всего неделю в этом гадюшнике, и муж через Твиттер подглядывает... Ты дай мне время, я тут пообвыкну, местность изучу - вот тогда и найдём наши с тобой укромные местечки... Мне ж пока ещё честь надо беречь, будь она неладна... А то шо люди скажут, если я на первом же свидании к тебе в объятия прыгну?".

Конечно, она старается выглядеть дипломатом, а не просто самочкой мелкого гетеродонтозавра, вцепившейся в чешуйчатый хвост Трампа-тираннозавра.

Но для этого ей совершенно необязательно было в присутствии сотен глаз, пристально изучающих новую девочку Госдепа в ООН, вслух сожалеть, что у неё не капает слюна с клыков, как это происходило с милашкой Самантой.

Но она это сделала.

Дважды.

И я думаю, это будет оценено.

Не сразу, но будет.

Честь снять санкции с России ещё нужно заслужить...