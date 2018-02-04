Пенсионеры начали получать дополнительные выплаты

Государственные структуры, в том числе Пенсионный фонд РФ, на регулярной основе отчитываются о дополнительных мерах поддержки пенсионеров. Власти объясняют, что прилагают максимум усилий для того, чтобы поддерживать материальное положение пенсионеров на достойном уровне. Впрочем, не всегда эти заявления сочетаются с делом.

Помимо непосредственной поддержки пенсионеров, на сегодняшний день можно заострить внимание на ряде инициатив из социальной сферы. Так, в конце прошлого года президента России Владимир Путин объявил о продлении срока действия программы помощи семьям "материнский капитал", а также инициировал с 1 января 2018 года выплаты за рождение первого ребенка. Многие эксперты пришли к выводу, что такие шаги были сделаны в рамках предвыборной программы.

Региональные власти получили соответствующий сигнал и начали действовать. Так, в ряде российских регионов на текущий момент действует много программ адресной поддержки пенсионеров. С их помощью власти на региональном уровне стараются проявлять заботу о действительно нуждающихся гражданах.

В качестве яркого примера можно обратиться к Приморскому краю. Здесь с недавнего времени работает программа по дополнительной выплате ветеранам труда, размер которой составляет 1000 рублей.

Говорить конкретно о том или ином регионе - трудно. В каждом из них существуют разного рода дополнительные меры поддержки пенсионеров. На такие шаги региональные власти пошли после прямого указания президента о надобности оказания всесторонней помощи нуждающимся гражданам. Подробную информацию следует узнавать в отделении Пенсионного фонда по месту проживания пенсионера.

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