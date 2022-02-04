Правительство может ограничить наценку на продукты

На рассмотрении правительства сейчас находится вопрос об ограничении торговой наценки на продукты. Предполагается, что максимальная торговая наценка составит 5%. Однако изменения коснутся только некоторых категорий продуктов. К ним относятся социально значимые позиции.

В перечень продуктов могут попасть «борщевой набор», хлеб, а также некоторые виды молочной продукции, такие как молоко, кефир и творог. В обсуждении вопроса принял участие глава Минсельхоза. Ограничение наценки, в случае, если оно будет введено, будет действовать до 1 июля.

Rusfact.com