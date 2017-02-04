Производство упаковочной тары запустит Тюменская область

Строительство завода «Полипак» по производству упаковочной тары из полипропилена сейчас завершается в Исетском районе Тюменской области. Реализация проекта началась в июне позапрошлого года, запуск готового объекта запланирован на весну наступившего года. Предполагаемые годовые производственные мощности завода составляют не менее 1 миллиона штук биг-бэгов.

Главным инвестором единственного в регионе подобного предприятия стало ООО «Нео-Ком», объем инвестиций в общей сложности составит порядка трехсот миллионов рублей. Из них 50 миллионов – это целевой займ Инвестиционного агентства Тюменской области.

Упаковочное предприятие уже готовят к запуску, на объект поступило оборудование европейского производства – это линия по изготовлению тканых мешков, лентовытяжная линия, компрессоры и испытательное оборудование. После поставок и монтажа швейного оборудования, завод будет запущен, это должно произойти в марте нынешнего года.

Известно, что в ассортимент предприятия будут входить так называемые биг-бэги – мягкие контейнеры разных форм, вместимость которых будет достигать двух тонн. Такую тару сегодня используют для транспортировки и хранения сухих и сыпучих материалов, в частности, цемент и песок, удобрения и смеси, гранулированный пластик. Добавим, предприятие также планирует начать выпуск полиэтиленовой пленки с различными параметрами плотности и прозрачности, а также изделий из нее.