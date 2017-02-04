Российская военная база в Южной Осетии поднята по тревоге, – так проходит внезапная проверка

Более 500 военнослужащих и 100 единиц техники были задействованы во внезапной проверке боеготовности российской военной базы в Южной Осетии. Мотострелки, танкисты, артиллеристы были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцеми, где отработали практические задачи в полевых условиях.

Каждое утро звуки военного оркестра разносятся по всему Цхинвалу. Это 4-я российская военная база выходит на развод. Но сегодняшнее утро не по расписанию: на базе — внезапная проверка боеготовности. По сигналу "Тревога" подразделения базы немедленно выдвигаются на свои позиции, в течение минут вся техника в парке приводится в боевую готовность.

Во время внезапной проверки военнослужащие постоянно получают все новые и новые вводные, поэтому необходимо беспрекословно исполнять приказы командиров. Сейчас колонна движется к полигону Дзарцеми.

4-я база — мощнейшее воинское соединение. Личный состав — несколько тысяч человек, сотни единиц боевой техники. Это целый город в городе. Военнослужащие обеспечены всем необходимым: на территории базы построен и готов к сдаче уже второй детский сад, ждут заселения три общежития для пятидесяти семей. Солдаты живут в удобных казармах, есть комнаты отдыха, душевые и спортзалы.

Внезапную проверку на базе проводит командующий Южным военным округом, Герой России, генерал-полковник Александр Дворников. "4-я военная база Южного военного округа является особым соединением, которое выполнят задачи по защите южных рубежей нашей Родины. Сегодня моим решением проводится внезапная проверка ее боевой готовности. Подразделения действуют уверенно. Результаты подведем в конце проверки", — рассказал военачальник.

Сегодня 4-я база — главный гарант мира и безопасности в Южной Осетии. К российским военным в Цхинвале особое отношение: многие из тех, кто сейчас здесь служит, в августе 2008 года освобождали республику от агрессоров.