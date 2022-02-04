Российский певец Стас Пьеха заразился коронавирусом

Известный российский певец Стас Пьеха ошарашил поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Instagram он признался, что заразился коронавирусом, пишет gazeta-nm.ru. Из-за инфекции 41-летний артист не сможет прилететь к сыну в Санкт-Петербург. Еще в новом посте исполнитель пожаловался на постоянный страх заболеть.

По словам вокалиста, вирус неоднократно нарушал его планы. Из-за болезни у Пьехи появились проблемы с сосудами и суставами, а также периодически возникают симптомы простуды. В публикации внук известной певицы Эдиты Пьехи рассказал, что хочет что-то глобально изменить в жизни и дать свободу своим мечтам и талантам. Однако сейчас он вынужден самоизолироваться дома.