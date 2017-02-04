Россия запретила поставки говядины из Белоруссии

Россельхознадзор вводит запрет на поставки говядины из Минской области Белоруссии с 6 февраля, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, пояснив, что такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию санкционную украинскую и европейскую продукцию.

Слова Мелано передает ТАСС.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал завести уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Данкверт в ответ заявил, что после таких слов белорусского лидера работать с Минском будет сложно.

В Кремле выразили недоумение заявлением Лукашенко и подчеркнули, что Россельхознадзор выполняет свои функции блестяще.

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