Ругающуюся матом Пугачеву назвали провинциальной истеричкой

Во времена своего главредства Алена Долецкая как-то пригласила на съемки Аллу Пугачеву. Однако Примадонне не понравилась одежда, предложенная для работы, и она устроила скандал.

О разборке с Аллой Пугачевой Алена Долецкая рассказала в своей книге "Не жизнь, а сказка". Для съемки обложки и интервью команда модного журнала выбрала Мюнхен. Туда съехались лучшие мировые стилисты, визажисты и фотограф.

Проблемы начались с самого начала. Алле Пугачевой не понравилась предложенная одежда от модных брендов. Тем не менее Примадонну кое-как уговорили надеть наряды и отправиться на макияж. Но едва мастер дотронулся до лица артистки, как та вскочила и закричала, что ее травмировали. "Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертову лавочку", – приводит слова Пугачевой Super.

Примадонна убежала в туалет. За ней отправилась Алена Долецкая. Главный редактор попыталась успокоить взвинченную артистку, но не тут-то было. Когда Долецкая начала объяснять, что певицу ждет команда, та не стала выбирать выражений.

"Да пошла эта твоя команда на ***", – крикнула Алла Пугачева. Тут и Долецкая взорвалась. Она швырнула в Примадонну рулон туалетной бумаги и обматерила ее. "Идите вы сами на ***! Я думала, вы звезда, а вы провинциальная истеричка", – цитирует возмущенную Алену Долецкую ресурс.

Затем главный редактор модного журнала, понимая, что такая важная работа потерпела крах, отправилась к команде, чтобы извиниться и всех распустить. Но тут внезапно появилась Алла Пугачева. Прославленная исполнительница была предельно собранна. "Ну? Что там у вас? Работаем!" – заявила она. Так появилась обложка, на которой Алла Пугачева просто неузнаваема, но невероятно стильная.



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