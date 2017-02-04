Сергей Шойгу в Туле обсудил развитие военно-промышленного комплекса

Сергей Шойгу осмотрел цеха научно-производственного объединения "СПЛАВ". В рамках гособоронзаказа там производят реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения. На предприятии сейчас проходит модернизация.

Позже на специальном совещании глава военного ведомства отметил, что это не должно мешать выполнению поставленных задач. Шойгу также обратил внимание на необходимость подготовки новых кадров для ОПК и более тесное взаимодействие с местными властями.

«В цехах идет монтаж нового оборудования, не останавливая производства. Наверное, так придется делать и дальше. Но в связи с модернизацией производства ни объемов, ни сроков мы пересматривать не будем, а если будем, то, по результатам сегодняшнего совещания, в сторону увеличения объемов и сокращения сроков. Поэтому очень надеюсь на поддержку губернатора», - отметил министр обороны Сергей Шойгу.

«Полагал бы целесообразным рассмотреть возможность вместе с вами перехода к долгосрочным контрактам на поставку военно-технической продукции сроком менее пяти лет. Это позволит выстроить устойчивую кооперацию, организовать долгосрочное финансирование производственных планов и тех программ, которые мы с вами задумали», - заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.