Сирия, Пальмира: Наши наступают. Ура!

Правительственные силы, действующие на фронте на востоке провинции Хомс, спустя почти 3 недели ожесточенных боев против террористов ИГИЛ в районе авиабазы Тифор смогли в ходе текущего наступления на древний город Пальмира совершить прорыв на нескольких участках фронта.



В последние дни САА, усиленная отрядами Хезболлы и поддерживаемая колоссальным по силе артиллерийским огнем, возобновила натиск к югу, востоку и северу от военной авиабазы Тифор.

1 февраля был освобожден район населенного пункта Каср Аль-Хейр, тем самым расширилась буферная зона вдоль перекрестка Тияс и авиабазы Тифор.



Однако, самым крупным успехом стало освобождение перекрестка Джихар 2 февраля – спустя почти 3 недели беспрерывной и упорной борьбы за данный стратегически важный район.

Именно обороне развязки Джихар ИГИЛ уделяло огромное внимание. Теперь они потеряли наиболее крупный плацдарм для проведения дальнейших фланговых атак с севера и с юга на авиабазу Тифор, которые они проводили в надежде снизить темп наступления правительственных сил.



Практически неизбежно то, что ИГИЛ проведет отчаянные контратаки в надежде восстановить контроль над данной стратегически важной позицией.

И последнее: новая атака на север от развязки угрожает дальнейшему контролю ИГИЛ над газоперерабатывающим заводом Хаян.

Началась борьба за контроль над всем районом.



По данным правительственных источников, сирийские войска сломили оборону ИГИЛ на окраинах завода и сейчас ведут штурм западной части комплекса, вынуждая ИГИЛ отступать на позиции в тылу.