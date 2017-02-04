Трамп отверг провальный военный план Обамы по штурму Ракки

Тем временем курдские формирования всё ближе и ближе подходят к Ракке

Как сообщает американская «Washington Post» президент США Дональд Трамп и его администрация, отвергли ранее подготовленный (администрацией Барака Обамы) план по освобождению сирийского города Ракки от джихадистов. Который является столицей ИГИЛ (пусть и неофициальной), после захвата в 2013 году.

Согласно плану Обамы освобождение (взятие) Ракки должно было пройти при совместных усилиях турецких властей и курдских вооруженных формирований. Советники Обамы по международным вопросам после многочисленных консультаций заявили, что самым подходящим вариантом станет вооружение курдов на севере Сирии. Однако команда бывшего президента работала над планом так долго, что не успела его реализовать.

После того, как подробный план был передан Трампу, его администрация сочла его неудовлетворительным и сразу отвергла. «Мы обнаружили огромные проблемы в представленной информации», – заявили в администрации Трампа. Советники Трампа считают, что команда Обамы не приступила к реализации своего плана, так как осознавала его неадекватность и провальность. И просто передала «по наследству» свое детище, чтобы новая администрация хорошенько помучалась. Команду Трампа, возмутил еще тот факт, что план Обамы по взятию Ракки не предусматривал координацию действий с Россией, что осложняет весь ход операции.

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов отмечает, что информация «Washington Post» обязательно требует проверки.

«Ранее не раз проходила информация, что Трамп наоборот одобрил операцию по взятию Ракки с опорой на демократические силы Сирии, в которые как раз и входят курдские отряды национальной самообороны. Более того, ряд поставок вооружений, согласованных при Обаме, был реализован уже после инаугурации Трампа.

Отмечу, что курды развивали свое наступление не только в провинции Ракка, но и в провинции Дайр-эз-Зор. И они вышли там на неплохие позиции. К тому же американцы делают ставку не только на курдов, но и на арабские и туркменские формирования, которые насчитывают около 20 тысяч человек. Многие из них являются жителями Ракки и Дайр-эз-Зор.

Если операция по взятию Ракки будет остановлена и переформатирована в сторону участников отрядов оппозиции, турецких вооруженных сил или сирийской армии при помощи России, как об этом говорят в «Washington Post», то могут возникнуть определенные логистические сложности. Брать Ракку по западному берегу реки Евфрат очень тяжело, те же турки, например, до сих пор не могут взять город Эль-Баб в схожих условиях», — прокомментировал эксперт.

Действительно, позиции курдов сегодня выглядят предпочтительнее и на данный момент они планируют третий этап наступления на позиции джихадистов, не обращая внимания на публикации в СМИ и прочие мелочи. Так что публикация в «Washington Post» может оказаться вбросом, специально сделанным, для поднятия читаемости или отражением «брожения» в верхах американского истеблишмента.

В любом случае Трампу придется менять курс в отношении Сирии и по-другому расставлять акценты, чем это делал его предшественник. Что касается Ирака, то Трамп уже отказался от встречи с премьер-министром Ирака и планирует внести корректировки в операцию по взятию (освобождение) Мосула от джихадистов.