Убит глава народной милиции ЛНР в результате теракта украинских карателей

По данным пресс-службы народной милиции ЛНР, «четвертого февраля в 07:50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.», сообщает ЛИЦ.

Отмечается, что еще одной жертвой взрыва стал человек, находившийся в автомобиле вместе с Анащенко. Его личность еще выясняется. Как заявил официальный представитель народной милиции подполковник Андрей Марочко, не вызывает никаких сомнений то, что к взрыву причастны спецслужбы Украины «с целью дестабилизации обстановки в Республике».

Ранее депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский напомнил президенту Петру Порошенко, что «почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе». По мнению Новинского, чтобы остановить войну, Порошенко достаточно выполнить политические пункты Минских соглашений.