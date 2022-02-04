В Англии увеличилась базовая процентная ставка

Решение о повышении базовой процентной ставки принималось комитетом Банка Англии. На собрании комитета было проведено голосование, результатом которого стало увеличение ставки на 0,25%. Теперь она составляет 0,5%.

За эту инициативу проголосовали 4 из 5 членов комитета. Один голос был против, однако его обладатель также поддерживает повышение процентной ставки, но, по его мнению, она должна составлять 0,75%. Аналитики считают, что это не последнее повышение ставки, которое произойдет в текущем году.

Rusfact.com