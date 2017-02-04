В центре Луганска подарвали автомобиль командира армии ЛНР

Субботним утром в Луганске взорвался автомобиль, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", — сообщил собеседник агентства.

​Позже стало известно, что в машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, одним из них был начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко, именно ему принадлежал взорванный автомобиль, рассказали в пресс-службе милиции.