В России поднялись цены на овощи

Последняя неделя января ознаменовалась повышением цен на плодоовощную продукцию. В среднем стоимость овощей в российских магазинах поднялась на 1,1% за неделю с 22 по 28 января. Для сравнения, за неделю 15-21 января цены на овощи увеличились на 0,9%.

Наибольший рост показала стоимость огурцов. Он составил 2,7%. В разрезе регионов цены на огурцы выросли в 55 субъектах РФ, причем в 20 из них стоимость увеличилась на 5,1-21,1%. Статистики сообщают, что в трех регионах цена огурцов не изменилась, а в 7 субъектах даже снизилась.

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