Виталий Гогунский поставил любимую выше карьеры

Актер теперь ориентируется на другие приоритеты. Виталий Гогунский внимательно относится к предложениям режиссеров, так как считает, что роли накладывают отпечаток на его характер. Сейчас он уделяет внимание продюсированию музыкального проекта дочери

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский принял участие в шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3. Эксперты программы рассказали, что заставило его разочароваться в жизни и замкнуться в себе. Также они сделали свой прогноз, как будут развиваться его отношения с моделью Ириной Маирко. Одно из высказываний повергло Гогунского в шок: 39-летнему актеру, певцу и композитору предсказали повторение трагической судьбы актера Андрея Ростоцкого, который погиб, сорвавшись со скалы.

Кроме того, гадалка Аида Мартиросян убеждена, что в ближайшем будущем Гогунского ждет рождение нового ребенка – актер, у которого уже есть дочь, теперь мечтает о мальчике. Когда девочка была совсем маленькой, пара рассталась – но в прошлом году Виталий удивил всех, вернувшись к Ирине и сыграв с ней свадьбу. На записи программы воссоединившиеся влюбленные пришли вместе – теперь избранница артиста не сомневается, что родит супругу второго ребенка.

«Во время записи «Человека-невидимки» мне сказали, что есть потенциал в музыке и рядом со мной живет уникальный человек. Так я стал уделять внимание продюсированию музыкального проекта дочери Миланы. И она стала главным открытием прошлого года! В Ютубе началась «миланомания», ее клип обошел всех топовых блогеров и звезд эстрады, люди теперь присылают ей своей песни. Ее успех превзошел все наши самые смелые ожидания! Это особенно приятно, потому что на самом деле это заслуга в первую очередь моей дочери, мы не занимались продвижением: просто выложили клип в Ютуб, я репостнул у себя в Инстаграме – и все! Сейчас мы готовим новую большую историю с уникальными для России технологиями, посмотрим, что выйдет – на все божья воля», - рассказал Виталий.

По мнению психолога программы Марии Пугачевой, Гогунский не очень доволен тем, что имеет – у него завышенные ожидания. Из-за этого он замкнулся в себе и сейчас переживает кризис. Действительно, в последнее время звезда канала ТНТ стал реже появляться на телеэкранах. Впрочем, эксперты связывают это с изменениями в личной жизни артиста и уверяют, что бедность ему не грозит.

«Меня особенно зацепило, что практически все эксперты программы «Человек-невидимка» в один голос сказали, что этот человек проживает несколько жизней, а надо больше уделить внимание своей собственной. После этого я пересмотрел свое отношение к актерской профессии, хотя оно и так у меня было своеобразным. Да, актерство очень многое дало мне в жизни, но я понял, что оно тормозит мое развитие – я так вживаюсь в роли, что они откладывают отпечаток на мою жизнь. А мне хочется все-таки жить своей жизнью. И после этого я стал отказываться от всех предложений в кино и сериалах. Сейчас даже написали сериал про меня, и так и назвали его – «Виталик», но я решил реализовывать другие мои мечты», - признался артист.

Какие еще тайны жизни Виталия Гогунского смогли раскрыть эксперты, зрители узнают 2 февраля, в программе «Человек-невидимка» в 19.00 на ТВ-3.



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