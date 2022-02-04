Вложения банков в рекламу стали рекордными

В 2021 году банки России придерживались тенденции медийного продвижения. Расходы на рекламу за прошедший год составили 95 млрд рублей. Специалисты отмечают, что эта сума стала рекордной. Для сравнения годом ранее на эту статью расходов банки потратили в 1,5 раза меньше денежных средств.

Как и в более ранние периоды, в 2021 году самым затратным стал 4 квартал. В конце года банками было потрачено 46% от общего объема вложений, что составило 43,3 млрд рублей. По оценкам аналитиков расходы за 4 квартал прошедшего года по сумме сопоставимы с вложениями в рекламу за весь 2018 год.

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