Ясновидящая предсказала «кровавые события» перед выборами

Перед выборами президента, которые пройдут в России 18 марта 2018 года, обостряется политическая конкуренция. Однако политологи совершенно не сомневаются в победе действующего главы государства Владимира Путина, рейтинг доверия к которому остается высоким.

Тем временем, в нашей стране находится достаточное количество людей, которые думают в том ключе, что может произойти что-то невероятное и президентом станет совершенно неожиданный человек. Со своим прогнозом в этом отношении выступила известная ясновидящая Вера Лион. Она проанализировала политическую ситуацию в РФ, сообщив не только о будущем победителе на выборах-2018, но еще и о тех событиях, которые будут им предшествовать.

Из предсказаний казахстанской прорицательницы следует, что на выборах 18 марта в конкурентной борьбе победу все-таки одержит Владимир Путин.

Но больше всего поражает другое предсказание Лион. Дело в том, что ясновидящая предсказала, что непосредственно перед выборами развернется ожесточенная борьба между политическими противниками. Это случится по той причине, что оппоненты Путина осознают, что у них остается последний шанс громко заявить о себе. В этих условиях они пойдут на крайне жестокие меры, которые в конечном итоге приведут к "кровавым событиям". Какие-либо другие подробности прорицательница раскрывать не стала.

Затронула в своем предсказании Вера Лион и личность такого оппозиционного политика, как Алексея Навального. Его, напомним, ЦИК РФ отказался регистрировать в качестве кандидата на президентских выборах из-за судимости. Ясновидящая абсолютно уверена в том, что Навальный раз за разом будет терпеть крах в попытках выстроить политическую карьеру, поэтому ему не светит должность президента страны ни при каких обстоятельствах.

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