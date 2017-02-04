Зимний Байкал удивляет туристов: прозрачный полуметровый лёд и замёрзшие волны

Сотни фотографов со всего мира устремились на Байкал. Именно в это время озеро ежегодно привлекает тех, кто хочет запечатлеть его красоту. Однако в погоне за снимками необычных фрагментов прозрачного льда и замерзших в движении волн они сталкиваются и с другими природными сюрпризами.

Точки для съемки занимают еще затемно. Когда скалы окрашиваются в нежно-розовый цвет, начинается фотоохота. Всего несколько минут рассвета, ради которых и приезжают на Байкал.

Острова, ледяные глыбы и все, что сотворила природа Байкала, на фотоснимках Евгения Доманова. Видеоролик фотографа-путешественника, который он снял всего за несколько минут, стал хитом Интернета.

"Мой ролик именно о прозрачном льде. Пользователи, когда комментировали видео, говорили, что автор идет по очень тонкому льду", — говорит путешественник Евгений Доманов.

На самом деле, толщина льда в этом месте до полуметра. Из-за огромных размеров, высокой сейсмичности и разнообразия климатических условий на Байкале вода застывает, создавая в толще льда или на поверхности причудливые рисунки, предметы или сложные геометрические формы.

Скалы и гроты — еще один обязательный пункт в программе фотографов. Именно сейчас к ним можно подобраться максимально близко и сделать несколько снимков, например, вот таких наплесков. Здесь очень хорошо видно, как во время ледостава волны бились о скалы, и часть воды так и осталась на них.

Эти звуки называют дыханием Байкала. Чтобы услышать их и увидеть все разнообразие природы озера, сюда приезжают тысячи фотографов и туристов.

"Половину времени фотографируешь, половину времени удивляешься тому, как туда вода попала — на высоту десять метров, как лед такой огромный, мощный", — рассказывает Сергей Гребенщиков.

Именно зимний Байкал привлекает все больше туристов. В эти дни их особенно много из Китая. Гости из Поднебесной проводят на Байкале новогодние — по восточному календарю – каникулы.