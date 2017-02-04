Звонки пранкеров: серьёзные разоблачение в шутливых разговорах

В НАТО ясно дают понять: в обозримом будущем Украине там не рады. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг - якобы, общаясь с Порошенко. Якобы - потому что, на самом деле от его имени дозвонились пранкеры, называющие себя Лексус и Вован. Пассаж Столтенберга был в том, что он ответил, что якобы данное Киеву обещание в скором времени в НАТО вступить - не что иное как недоразумение.

Первым украинским политиком, с кем еще осенью 2014-го пообщались пранкеры, был олигарх Коломойский. Звонили от имени одного из лидеров ополчения Павла Губарева. В то время отряды Коломойского «Днепр-1» и «Днепр-2» уже обстреливали мирные районы Донбасса. Однако, олигарх говорит: знает, что разговоры о русском вторжении - ложь и что на самом деле с его отрядами воюют местные жители. А после истории со сбитым Боингом олигарх признается: это дело рук украинских ВСУ.

Петра Порошенко Лексус и Вован уже разыгрывали дважды. Звонили ему от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, предложили переписать шоколадную фабрику в Липецке на подставных людей из России. Тот с радостью согласился - чтобы в Киеве поправить имидж.

Пранкер (от имени президента Киргизии): «У меня есть люди, которые могут на себя переоформить вашу фабрику в Липецке». Порошенко: «Присылайте, мы по этому поводу с ними поговорим».

А когда Савченко объявила голодовку, пранкеры написали ее адвокату письмо - от имени Порошенко. Обещали кресло в Раде, если она начнет принимать пищу. К наводчице быстро вернулся аппетит.

Письмо от имени Порошенко адвокату Савченко: «Нам нужна здоровая Надежда Савченко, герой Украины, народный депутат, символ нашей свободы, который в скором времени оказался бы дома».

Помогли пранкеры и доказать: подрыв ЛЭП, что питала Крым, - совместная акция лидеров татарского меджлиса и Киевских властей. Бизнесмен Инур Ислямов, думая, что разговаривает с советником главы МВД Незалежной, раскрыл карты: в Крыму готовили диверсии, меджлис сотрудничал с украинской милицией, руководством батальона Азов и правым сектором.

Его руководителю - Дмитрию Ярошу тоже звонили - якобы от Губарева. Тот признался: в правом секторе, действительно, много нехороших людей. Но именно их руками удобно совершать перевороты. Порошенко - сказал он - нужно свергнуть вслед за Януковичем.