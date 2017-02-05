Чудо чудное: Телескоп «Хаббл» запечатлел смерть звезды

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" сумели сфотографировать процесс смерти звезды и превращения ее в планетарную туманность. Изображение было опубликовано на сайте агентства НАСА.

Запечатленная на фотографии туманность OH 231.8+04.2, или "Тухлое яйцо" — пример того, как звезда, в данном случае красный гигант, превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды, состоящие из газов и пыли, выбрасываются в окружающее пространство. Выброшенное вещество движется с огромной скоростью: например, скорость газов, которые на фотографии показаны желтым, достигает приблизительно миллиона километров в час.

Астрономы отмечают, что запечатлеть данный этап эволюции звезды — большая удача, поскольку такие явления происходят практически мгновенно — по крайней мере, в масштабах космоса. Полноценная планетарная туманность, по мнению ученых, сформируется из остатков звезды через тысячу лет.

Туманность "Тухлое яйцо" получила свое название потому, что содержит большое количество серы — вещества, в соединении с водородом образующего сероводород, из-за которого разлагающиеся яйца издают неприятный запах. Этот астрономический объект находится в созвездии Кормы на расстоянии более 5 000 световых лет от нашей планеты.

От редакции РуАНа

В этой анонимной статье, напечатанной РИА Новости 4 февраля 2017 года, автор пытается перещеголять по уровню своей некомпетентности даже героев «Незнайки на Луне». Если товарищи «учёные» до сих пор очень невнятно и неуверенно формулируют понятие «звезда», то, на основании чего они могут утверждать, что красивая «мгновенная» вспышка, запечатлённая телескопом «Хаббл», является «примером того, как звезда, в данном случае красный гигант, превращается в планетарную туманность…»? Эта выдумка не подтверждена ничем, кроме других выдумок аналогичного качества! А термин «планетарная туманность» – это вообще отдельная песня мятущейся, но абсолютно невежественной души астрономов: что вижу, то и пою…

Несколько подробнее об этом вопиющем «научном» невежестве будет рассказано на очередной Интернет-Конференции из серии «Новая наука Николая Левашова», которая состоится в воскресенье 26 февраля 2017 года на сайте «Ключи познания». Вход на Конференцию свободный. Приходите, будет очень интересно и познавательно…