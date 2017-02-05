Дональд Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей

05.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Дональд Трамп осадил журналиста, назвавшего Путина убийцей

Президент США Дональд Трамп ответил журналисту телеканала Fox News, назвавшему Владимира Путина убийцей.

Во время интервью телеканалу Fox News Трамп сказал, что уважает российского президента. На это ведущий Билл О‘Райли заявил, что "Путин – убийца", сообщает Газета.Ru.

В ответ американский лидер сказал, что "есть много убийц, у нас есть много убийц". "Вы думаете, наша страна такая невинная?" — задал вопрос он.

В интервью Трамп подчеркнул, что США лучше поладить с Россией, особенно по вопросам борьбы с терроризмом. Вместе с тем он отметил, что не знает, удастся ли поладить ему с Путиным лично.

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