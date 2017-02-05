Француз после поездки по Сибири: в отличие от нас, русские не жалуются – они идут и делают

Француз Сирил Лескоп, путешествующий по Сибири, признался, что общение с русскими людьми вызывают у него положительные эмоции: они милые и приятные, каждый готов прийти тебе на помощь.

Сирил Лескоп из французской Бретани, уже третий месяц находится в России. Два месяца он работал воспитателем в школе в Миассе, в остальное время решил попутешествовать по Сибири. Сирил уже проехал Тюмень, Тобольск, Новосибирск, Томск — четвертый город в списке. И после этого рассказывает о Путине, мигрантах во Франции, Наполеоне и селедке под шубой. Интервью с путешественником публикует интернет-сайт Агентства новостей ТВ2. Беседовала Лидия Симакова.

— Почему ты решил поехать в Россию?

— Вот почему меня всегда об этом спрашивают? Я объехал всю Европу, Латинскую Америку и решил двигаться на восток. Всегда хотел увидеть настоящую Россию, побывать не только в Москве и в Санкт-Петербурге. Мне казалось, что Сибирь — идеальное для этого место, это и есть real Russia. И я не просто путешествую и развлекаюсь. Прежде чем поехать в какую-нибудь страну, я ищу работу в этой стране. Немного работаю, а потом путешествую. Так я посетил Эквадор, Ирландию, Аргентину. А в апреле прошлого года решил поехать в Россию. Стал, как обычно, искать работу. Сумел найти ее в Миассе Челябинской области. Побывал в Тюмени, Тобольске, Новосибирске, дальше в моих планах — Красноярск, озеро Байкал и Улан-Уде. Затем поеду в Монголию и Киргизию.

— Трудно было получить визу?

— Очень. Нужно много документов собрать и все это уходит много времени. Мне дали визу всего на три месяца, но этого мало для того, чтобы посмотреть Россию. У вас очень большая страна.

— Как отнеслись к поездке твои родители и друзья?

— Мой отец уже привык к тому, что я постоянно куда-то езжу. Он сказал: «Уезжаешь опять? Ну, давай, удачи». Моя мама поначалу переживала и не хотела меня отпускать. Она говорила о проблемах России с Украиной, о том, что Владимир Путин самый худший из всех людей на свете, и что в России идет активная антизападная пропаганда и все в таком духе. Но я ее успокоил и каждый день пишу ей, что со мной все в порядке. Друзья посчитали меня сумасшедшим, потому что я еду в Россию зимой. Но я хотел поехать именно зимой, после долгого путешествия по Латинской Америке мне надоела жара.

— Ты знал что-то о России до своей поездки? Какие стереотипы оправдались, а какие нет?

— Я думал, что россияне такие же холодные, как немцы и мне придется ломать стены, что построить с кем-то дружеские отношения. Но это оказалось неправдой. Любой человек на улице пытался со мной поговорить, особенно российские бабушки: «Ой, откуда ты? Из Франции?». И давай болтать, правда, большую часть слов я не понимаю. Русские люди очень открытые, особенно в провинции. Правдой оказалось то, что тут действительно очень холодно.

— Что говорили россияне, когда узнавали, что ты из Франции?

— (Смеется) Что за черт, что ты тут делаешь, в Сибири? Зачем ты приехал сюда зимой?

— Чем, как тебе кажется, отличаются французы от русских?

— Русские не жалуются, а делают. Неважно, какие преграды стоят перед ними, они идут и делают. Французов может смутить любая мелочь, они откажутся что-то делать и будут жаловаться. В России, наоборот, скажут: нас проблемы не волнуют, это классная идея, давай сделаем.

— Российские политики и чиновники часто рассказывают о западной пропаганде против России и россиянах. Что думают о России обычные французы?

— Я думаю, большинству французов все равно, что творится в России. Причины: Россия очень далеко и у них нет отношений с россиянами. Им гораздо интереснее отношения со своими ближайшими соседями, с жителями Германии и Бельгии. Другое дело французские СМИ: тут все просто: Путин очень плохой. Это — дьявол, он убивает людей в Сирии, в Украине, в Крыму. В России нет демократии и так далее. Некоторые люди во Франции этому верят, как моя мама, например. Я ей говорю, что США также убивает людей в Ираке.

— А ты разговаривал с россиянами, которых тут встречал, о Путине?

— Я слышал различные мнения о Владимире Путине. Парень, у которого я останавливался в Москве, считал, что Путин — герой, Украина и США — плохие. Российская пропаганда хорошо повлияла на его мысли. В Питере наоборот, говорили о том, что Путин не демократичный политик.

— Раз мы перешли к политикам, как ты думаешь, почему французы все больше стали поддерживать правых радикалов, таких как Марин Ле Пен?

— Дело в том, что Франсуа Олланд, это, пожалуй, самый худший президент Франции. Он не сделал ничего за пять лет, кроме легализации однополых браков. Когда он пытается что-то изменить, но сделать что-то хорошее, людям это не нравится, они выходят на улицу протестовать, и Олланд сразу: окей, мы не будем это делать, все оставим, как есть. И так на протяжении пяти лет. Марин Ле Пен поддерживают, потому что видят много проблем из-за мигрантов. Она обещает сломать или изменить существующую систему и люди ей верят. Сейчас политики думают только о деньгах и им плевать на народ. Взять ситуацию с мигрантами.

Во Франции очень много проблем с ними, особенно с теми, кто приехал из бывших колоний. Они не хотят интегрироваться во французское общество, учить французский язык. То же самое касается и мигрантов-подростков. Им по 15-16 лет и они не хотят учить французский язык, и при этом ходят во французские школы. Они организуют свои кланы, метят территорию. СМИ, в свою очередь, пишут о сирийских беженцах, о том, что им нужна наша помощь, потому что там война. Но я не понимаю, почему они здесь, во Франции. Например, в Турции нет войны, но они не останавливаются там, а хотят остаться во Франции или Германии.

В Кале, в лагере, который недавно разогнали, жили не только беженцы из Сирии, там были и мигранты из Марокко, Судана. Но там ведь нет войны, что они делают тогда во Франции? Они бегут не от войны, а от экономических проблем. И они остаются во Франции без работы, знания языка и визы. Вот именно поэтому людям не нравится такое положение вещей и они поддерживают Марин Ле Пен, которая обещает выкинуть нелегалов из страны.

— Россию и Францию очень много чего связывает. И дружба, и войны. Скажи, как ты относишься к Наполеону? Правда, что большинство французов не считают его героем?

— Может для кого-то он и не герой, но этот парень сделал Францию великой. Его можно поставить на одну ступень с такими людьми, как Жанна д‘Арк, президент Шарль де Голль. У французов разное мнение о Наполеоне: но в школах на уроках истории о нем говорят, как о великом человеке. Кстати, к памятникам, которые есть в вашей стране, посвященные победе России над Наполеоном, я отношусь нормально. Вы победили, мы — нет.

— Есть что-то такое, что тебя поразило в России?

— Мне очень нравятся люди в России. Они милые и приятные люди, каждый готов прийти тебе на помощь. Я в России полюбил пейзажи: никаких тебе городов, деревень на сотни километров. Только лес и поля. Из тех мест, где я побывал, Урал — самое прекрасное место. И еда у вас тут очень вкусная, мне очень понравилась селедка под шубой.

Единственное, что мне тут не нравится, это погода. Тут очень холодно. Но у вас есть снег, и можно лепить снеговики и играть в снежки.