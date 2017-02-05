Ислам в Европе усиливается с благословения Церкви. GI, США

03 февраля, 2017, Автор: Джулио Меотти: Все в Италии и остальной Европе «скоро станут мусульманами» из-за собственной «глупости», предупреждает монсеньёр Карло Либерати, почетный архиепископ Помпеи. Либерати утверждает, что благодаря огромному количеству мусульманских мигрантов вкупе с нарастанием светскости коренных европейцев, Ислам вскоре станет основной религией Европы. «Весь моральный и религиозный упадок идёт на пользу Исламу», объясняет архиепископ Либерати.

«Декаданс» — ещё и название новой книги французского философа Мишеля Онфре, в ней он предполагает, что иудейско-христианской эре может прийти конец. Он сравнивает Запад и Ислам: «У нас — нигилизм, у них — рвение, мы истощены, у них прекрасное здоровье, у нас осталось прошлое, у них есть будущее».

Архиепископ Либерати принадлежит к набирающей силу ветви католических авторитетов, которые отказываются считать, что будущее в Европе принадлежит Исламу. Они открыто высказываются против позиции Папы Франциска, которого, по-видимому, не впечатляет коллапс христианства из-за падения уровня рождаемости вкупе с религиозной апатией и замены христианства мусульманством.

Монсиньор Карло Либерати, почетный архиепископ Помпеи (слева) принадлежит к католическим авторитетам, отказывающимся признавать, что будущее в Европе принадлежит Исламу, и высказывающимся против позиции Папы Франциска (справа).

Официальное мнение Папы Франциска представлено епископом Нунцио Галантино, который понтификом был назначен Генеральным Секретарем епископов Италии. В декабре прошлого года Галантино дал интервью, в котором отверг какую-либо религиозную мотивацию джихадистских нападений и заявил, что, наоборот, за всеми нападениями стоят «деньги».

Появилось много комментаторов-католиков, ставящих под сомнение слепоту Церкви в отношении опасности, с которой столкнулась Европа. Один из редакторов отдела культуры французского журнала Valeurs Actuelles, Лоран Дадриё, пишет:

«Ислам имеет все шансы в огромном масштабе усилить своё присутствие в Европе с благословения Церкви. Церковь наблюдает за обустройством миллионов мусульман в Европе... и мусульманскими богослужениями на нашем континенте, как неизбежной демонстрацией религиозной свободы. Но цивилизационный вопрос просто никогда не ставят... отколовшись от коренного населения Европы и их законных тревог, Церковь не только ведёт Европу в тупик, она ещё и оказывает себе медвежью услугу».

Дандриё перечисляет жесты и речи Папы Франциска в пользу ислама и мигрантов:

«1 октября 2014 года Папа принимал эритрейцев, выживших в кораблекрушении у острова Лампедуза; 8 февраля 2015 года он совершил неожиданный визит в лагерь беженцев в Понт Маммоло, к северо-востоку от Рима; 18 апреля он воспользовался первым официальным визитом нового президента Италии, Серджио Маттарелла, чтобы потребовать «намного большей помощи» для мигрантов; 6 сентября 2015 года на окончании «Ангелуса» (молитвы Богородице – прим. ред.) на площади Святого Петра он призвал «каждый церковный приход, каждое религиозное сообщество, каждый монастырь и святилище в Европе принять семьи беженцев; 24 марта 2016 года он выбрал для празднования Страстного Четверга строение, где проживают 900 беженцев и омыл ноги двенадцати политическим беженцам; 28 мая он принимал детей, чьи родители погибли в утонувших лодках, переполненных мигрантами; во время общего приема 22 июня Франциск спустился к толпе, чтобы вернуться с пятнадцатью беженцами».

Но как показывает случай с Либерати, сопротивление видению Европы Папой Франциском растёт и внутри самой католической церкви.

«Совершенно ясно, что у мусульман конечная цель — завоевание мира», сказал кардинал Раймонд Бёрке.

«Ислам с помощью законов шариата, своих законов, хочет править миром и позволяет насилие против неверных, вроде христиан. Но нам оказалось не по силам принять эту реальность и ответить защитой христианской веры (…) Я несколько раз слышал исламскую идею: «что нам не удалось сделать в прошлом с помощью оружия, мы делаем сегодня с помощью уровня рождения и иммиграции». Население меняется. Если так продолжится, в таких странах, как Италия, большинство населения будет мусульманским (…) Ислам самореализуется через завоевание. А каково самое значительное достижение? Рим».

Первым, кто осудил эту драматическую тенденцию, стал наиболее авторитетный миссионер Италии отец Пьеро Геддо, который сказал, что из-за падения рождаемости и мусульманского рвения «магометане скорее раньше, чем позже, завоюют в Европе большинство». Эти тревоги испытывает не только консервативное крыло католической церкви.

Кардинал Кристофер Шёнборн, архиепископ Вены и кандидат в следующие Папы, очень близок к Папе Франциску, и является центристом. В сентябре прошлого года, в годовщину осады Вены, когда оттоманские войска Турции чуть не завоевали Европу, Шёнборн выступил с волнующим воззванием спасти христианские корни Европы. «Многие мусульмане хотят этого и говорят, что «с Европой покончено», сказал кардинал Шёнборн прежде, чем обвинил Европу в том, что она «забыла свою христианскую идентичность». Затем он осудил возможность «исламского завоевания Европы».

После того, как тунисец, прибывший в потоке мигрантов в Германию, убил 12 человек на Рождественском рынке в Берлине, католический епископ немецкой столицы Хайнер Кох, ещё один «умеренный» католический руководитель, назначенный Папой Франциском, тоже озвучил предупреждение: «Вероятно, мы слишком много внимания сконцентрировали на сияющем образе человечества, на благе. Теперь же в прошлом году, или, возможно, в недавние годы, мы увидели — нет, это зло».

Глава чешской Римской Католической Церкви Милослав ВЛК тоже предостерегает об угрозе исламизации: «Мусульмане в Европе имеют больше детей, чем христианские семьи, вот почему демографы пытаются определить момент, когда Европа станет мусульманской» — утверждает кардинал Влк. Он обвинил и саму Европу в исламском захвате:

«Европа дорого заплатит за то, что отринула свои духовные основы: это последний период, и он не будет длиться десятилетия, когда ещё будет шанс сделать с этим хоть что-то. Если христиане не проснутся, жизнь может оказаться исламизированой, у христианства не достанет сил, чтобы наложить отпечаток на жизнь людей, не говоря уж об обществе».

Кардинал Доминик Дука, архиепископ Праги и примат Богемии тоже сомневается в «культуре радушия» Папы Франциска.

Среди восточных католических епископов раздается много голосов, выражающих тревоги относительно европейской демографической и религиозной революции. Один из них принадлежит руководителю католиков Ливана, который заплатил исключительно высокую цену за исламизацию собственной страны, включая убийство и изгнание, и теперь видит опасность, приходящую в саму Европу. «Я много раз слышал от мусульман, что их цель состоит в завоевании Европы двумя видами оружия: верой и уровнем рождаемости», — говорит кардинал Бекара Рай.

Ещё один голос принадлежит родившемуся во Франции кардиналу Полу Дефаржу, возглавляющему епархию Константина в Алжире: «Неудивительно, что Ислам приобретает такое значение, — говорит Дефарж. — Это проблема, которая касается всей Европы». Позже кардинал Сиднея Джордж Пелл предупредил об «обсуждении последствий исламского присутствия в Западном мире». Пеллу вторит Ласло Кисс Риго, глава южного католического сообщества Венгрии, который сказал, что «они — не беженцы, это вторжение, она пришли с криками «Аллах акбар», они хотят захватить власть».

На политическом уровне существует иная тенденция, то есть сильные католические руководители бросают вызов Папы Франциску по исламскому вопросу и иммиграции. Самое важное, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, стал одним из первых политиков, который не скрывает тот факт, что он — католик. Фийон опубликовал книгу под названием «Преодоление исламского тоталитаризма», и она резко подняла цифры в опросах, поскольку он пообещал контролировать Ислам и иммиграцию: «Мы должны сократить иммиграцию до жёсткого минимума». Фийон сказал: «Наша страна — не просто ряд сообществ, это идентификация!».

Эти политики, епископы и кардиналы могли бы убедить Папы Франциска не оставлять Европу, колыбель христианства и западной цивилизации из-за виднеющейся мрачной судьбы. Мишель Онфре писал в конце своей книги: «Иудео-христианство правило два тысячелетия. Достойный период для цивилизации. Теперь же лодка тонет, мы можем лишь утонуть элегантно». Необходимо этому воспрепятствовать.

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Об авторе:

Джулио Меотти, редактор отдела культуры Il Foglio, итальянский журналист и автор.