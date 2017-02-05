Киевская Хунта перебросила к линии соприкосновения в ЛНР технику и иностранных наёмников

Украинские военные стягивают к линии соприкосновения в Донбассе новую тяжелую технику и подвозят боеприпасы. Об этом журналистам заявили власти Луганской народной республики.

По данным разведки ЛНР, вместе с техникой в зону конфликта прибыли около полусотни солдат, в том числе и иностранные наемники. Все они были замечены в районе села Золотое, где, согласно минским договоренностям, танков и артиллерии быть не должно.

Ополченцы опасаются, что в ближайшие часы силовики могут пойти в атаку.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Обстрелу со стороны украинских силовиков подверглись населенные пункты Первомайск и Калиново