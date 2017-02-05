Минсельхоз прокомментировал возможность дефицита риса в РФ

Федеральные СМИ сообщают о возможном дефиците риса в России. Причиной называют неблагоприятную погоду и низкие цены на культуру на внутреннем рынке. Ситуация усугубляется двухкратным увеличением объемов экспорта при уменьшении импорта. По информации Минсельхоза, за 2016 год отечественные предприятия произвели порядка четырехсот тысяч тонн рисовой крупы, этих объемов должно хватить на покрытие потребностей рынка.

Отметим, в 2016 году предприятия произвели на 13% больше крупы, чем годом ранее. Урожай риса в 2016 году остался на уровне прошлого, но из-за дождливой погоды Красноярский край произвел меньше рисовой крупы из сырца: по подсчетам производителей, выход готовой крупы составил 40-55% вместо 65% в 2015. В начале января 2017 объемы оставшегося в хранилищах риса-сырца составляли 477,3 тысячи тонн. Отметим, в позапрошлом году эти объемы составляли 494,1 тысячи тонн. При этом до нового урожая, который аграрии получат в сентябре 2017 года, стране необходимо порядка 300-330 тысяч тонн рисовой крупы.

Как одна из причин вероятного дефицита продукта называются низкие цены на культуру внутреннего рынка. Этот факт вынуждает производителей наращивать экспорт. Однако, по информации экспертов, при достаточных объемах импорта и нерентабельности экспорта вероятность возникновения дефицита снижается.

По информации экспертов, сегодня большая часть рисовой крупы на прилавках метевых магазинов России отечественного производства. По признанию сетевиков, в 2016 году у ретейлеров действительно были проблемы, однако они не имели системного характера, сегодня ситуация на рынке не вызывает беспокойства.