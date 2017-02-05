Нищенская зарплата сельской учительницы возмутила Валентину Матвиенко

05.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Нищенская зарплата сельской учительницы возмутила Валентину Матвиенко отключены

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, узнав, сколько получают учителя в школах Ивановской области. По словам учительницы из Комсомольского района области, там зарплаты учителей с 1 января упали с 20 тысяч до 14 тысяч, а в другой школе — до 7 тысяч. Ученики и преподаватели этих школ одерживают победы на федеральном и международном уровне, рассказала она.

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались - все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы - это же полное безобразие», - отреагировала Матвиенко.
Она предложила учительнице подойти к присутствовавшему на встрече министру образования Ольге Васильевой. «может быть, она поручит с выездом на место разобраться по школам Ивановской области, что происходит. Это недопустимо», - уверена Матвиенко.
Спикер Совфеда также напомнила, что в соответствии с «майскими указами» президента зарплата учителя не может быть ниже средней в регионе.
 

В октябре 2016 года вопрос президента Владимира Путина, который смутил молодого учителя, попал в центр внимания СМИ: 

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