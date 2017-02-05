Оливер Стоун: США используют войну на Украине, чтобы очернить Россию и сохранить НАТО

Американский кинорежиссер Оливер Стоун на показе своего фильма «Украина в огне» в Лос-Анджелесе назвал «лживыми» сообщения о том, что Москва виновата в очередном обострении конфликта в Донбассе, сообщает Belfast Telegraph.

«Честно говоря, сегодня я шокирован: они опубликовали лживые новости о том, что Россия усугубляет ситуацию, в то время как все потери — в Донецке», — отметил Стоун, которого цитирует RT.

По его словам, утверждения о том, что Россия усугубляет ситуацию в зоне боевых действий, не соответствует действительности. При этом он подчеркнул, что США несут «огромную ответственность» за продолжающийся конфликт.

Стоун также заявил, что Америка использовала украинский конфликт, чтобы очернить Россию и сохранить НАТО.

«(Америка) сыграла огромную роль и несёт огромную ответственность, и она это отрицает. Она полностью отрицает всю правду о ситуации, — подчеркнул кинематографист. — Это очень болезненная ситуация для людей, которые живут в том районе, но США её используют, чтобы как можно сильнее очернить Россию и сохранить жизнь концепту НАТО».

Оливер Стоун также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет улучшить отношения с Россией, говорится в статье.

«США и Россия определённо должны быть союзниками», — заявил он.

В документальном фильме «Украина в огне» рассказывается о так называемой украинской «революции» 2014 года. В есть интервью со свергнутым украинским лидером Виктором Януковичем, кроме того, в ней утверждается, что последний стал жертвой вдохновлённого Соединёнными Штатами переворота.

Россия и ДНР с ЛНР подчеркивают, что ситуация в Донбассе в последние дни обострилась по вине украинских силовиков. Об этом говорил накануне президент Владимир Путин, отметив, что именно Киев спровоцировал бои под Авдеевкой.