ПАК ФА Т-50: стало окончательно известно, когда ВКС РФ получат новейший истребитель

Минобороны окончательно определилось со сроками начало поставок новейшего перспективного истребителя Т-50 в Воздушно-космические силы. Как сообщил замминистра обороны, отвечающий за оборонку Юрий Борисов, новая машина будет включена в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы. По его словам, ей еще надо завершить испытания, а кроме того, пока в ВКС есть истребители полностью удовлетворяющие потребности Вооруженных сил, нет необходимости тратить деньги на закупку новой дорогостоящей техники.

Т-50 набор всего самого современного что есть в российском авиастроении. Прежде всего это композитные материалы, из которых сделан корпус истребителя: невероятно прочные, легкие и радиопоглощающие. Их доля в общей массе самолета составляет 25%, а по поверхности 70%. Композиты в два раза легче алюминия сопоставимой прочности и в четыре-пять раз стали. В два раза легче титана. В результате вес истребителя становиться в четыре раза меньше по сравнению с самолетом, собранным из привычных материалов, а его радиозаметность вообще стремиться к нулю. В КБ «Сухого» говорят о ее «беспрецедентно низком уровне». Эффективная площадь отражающей поверхности у Т-50 сегодня равна 0,5 кв. м, что соответствует показателям главного конкурента российского истребителя американского F-22 Raptor.

Как и на «Хищнике» в Т-50 реализовано еще одно главное требование к современным истребителям - высокая интеллектуализация борта. Радиолокационная станция истребителя с новой активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Радар с АФАР видит все, что делается в воздухе и на земле на расстоянии нескольких сотен километров. Может вести множество целей, одновременно наводя вооружение истребителя на них, и, как говорят конструкторы, одновременно их все обстрелять, буквально веером выпустив ракеты из самолета. Причем как по воздушным, так и по наземным целям.

Кроме того, аналогичные антенны стоят в боковых плоскостях носового обтекателя и передних кромках крыльев Т-50. Это позволяет машине видеть все, что делается над, под ним и вокруг нее. По всему фюзеляжу машины размещены еще несколько десятков различных датчиков, которые позволят не только контролировать ситуацию вокруг машины, осуществлять обмен данными в режиме реального времени, как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы. То есть, встраивая истребитель в глобальную систему ведения боевых действий в которой одновременно могут быть задействованы как воздушные суда сопровождения: самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, так и средства ПВО на земле, а также мотострелковые подразделения. Фактически, Т-50 может быть, как самостоятельным средством нападения, так и корректировщиков глобальной войсковой операции.

Все эти достоинства делают нашу машину не только суперсамолётом. Т-50, как и его конкурент F-22 Raptor безумно дорог. Стоимость программы создания Raptor оценивается в $ 74 млрд. Стоимость одного самолета - $ 146 млн. Из-за этого США купили не несколько сотен этих машин, как планировали изначально, а всего 187 самолетов. Наша программа на порядок дешевле, но Юрий Борисов говорит, что ВКС могут закупить меньшее количество истребителей пятого поколения, чем было ранее объявлено. Вместо 52 самолетов будет законтрактовано только 12 машин и после ввода их в эксплуатацию будет решаться вопрос сколько их вообще надо. До этого, ВКС будут концентрировать свое внимание на самолетах предыдущего поколения: Су-30СМ и Су-35. Эти истребители только недавно стали поступать в войска. Отметились в Сирии, где, полностью подтвердив заложенные в них характеристики.

О том, что с вводом в строй Т-50 не станут спешить, говорит и тот факт, что еще ни разу не были продемонстрированы его реальные боевые возможности. Телеканал «Звезда» был первым, кому удалось снять стендовые испытания пушки для Т-50. Другое вооружение новейшего истребителя было представлено впервые на авиакосмическом салоне «МАКС-2015» в подмосковном Жуковском. Посетители салона могли увидеть новую ракету Х-58УШК. Принципиальное отличие от предшественниц — возможность получения целеуказания и наведения еще в момент нахождения в отсеке истребителя. Другая особенность ракеты «квадратное» сечение корпуса, что обеспечивает их более компактное размещение внутри бомболюка. Еще одна— «ракета-бомба» «Гром-2», созданная на основе ракеты Х-38. По сути это ракета с инерциально-спутниковой системой наведения, а по факту — бомба с боевой частью в 250 кг при общей массе изделия 522 кг. Боевая часть может оснащаться боевым снаряжением с осколочно-фугасной, проникающей или кассетной частью.

Но вот ни фото, ни видео кадров применения этого оружия никто не видел. Этот момент отметили не только российские, но и западные специалисты. Об этом пишет специализированное американское издание The National Interest. Подчеркивая, что отсутствие кадров боевого применения Т-50 свидетельствует о том, что программа его испытаний далека от завершения. Так, что видимо, Т-50 действительно предстоят дополнительные испытания.

Впрочем, в сроках сдвига закупки Т-50 для Воздушно-космических сил есть и политическая составляющая. Появление этой машины в войсках может стать препятствием для продвижения истребителей Су-35 на мировой рынок. Первым покупателем этой машины стал Китай. В этом году Поднебесная получит первые 12 «Сушек». Так, что слова Юрия Борисова, вполне можно трактовать и как маркетинговый ход - имеющиеся у ВКС истребители настолько хороши, что и Т-50 нам, пока, не нужен. Впрочем, только пока. Вполне вероятно, что, продавая одно, хотят довести до совершенства другое. В условиях оптимизации военных расходов — это весьма логично.