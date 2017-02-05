«Перемирие по-донецки – как это было?». Специальный репортаж об очередной кровавой провокации Киева

05.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

«Перемирие по-донецки – как это было?». Специальный репортаж об очередной кровавой провокации Киева. Специальный репортаж об очередной кровавой провокации Киева
 
Специальный репортаж военкора команды News Front Никиты Возмителя.
 
Вооруженные бандформирования Украины, по приказу олигарха-президента Порошенко, устроили очередную кровавую провокацию. В изменившихся геополитических условиях, Порошенко не нашел ничего лучшего, чем организовать новый виток геноцида мирного населения бывшей Украины. Страны, о которой все забыли, которая больше не нужна ни США, ни ЕС, ни России.
 
В условиях массированных обстрелов с позиций ВСУ из тяжелых артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня «Град» по кварталам Донецка, сотрудники МЧС ДНР на бронетехнике эвакуировали мирных жителей, которые стали разменной монетой для алчных украинских политиков и олигархов.
 
Каратели уже не скрывают того, что Минские соглашения для них ничего не значат, и на фоне молчаливого бездействия ОБСЕ продолжают обстрелы.
 
Война – это страх, горе и смерть. Виновный в геноциде народа Донбасса киевский режим должен быть подвергнут международному трибуналу.

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