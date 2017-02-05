«Перемирие по-донецки – как это было?». Специальный репортаж об очередной кровавой провокации Киева





Специальный репортаж военкора команды News Front Никиты Возмителя.



Вооруженные бандформирования Украины, по приказу олигарха-президента Порошенко, устроили очередную кровавую провокацию. В изменившихся геополитических условиях, Порошенко не нашел ничего лучшего, чем организовать новый виток геноцида мирного населения бывшей Украины. Страны, о которой все забыли, которая больше не нужна ни США, ни ЕС, ни России.



В условиях массированных обстрелов с позиций ВСУ из тяжелых артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня «Град» по кварталам Донецка, сотрудники МЧС ДНР на бронетехнике эвакуировали мирных жителей, которые стали разменной монетой для алчных украинских политиков и олигархов.



Каратели уже не скрывают того, что Минские соглашения для них ничего не значат, и на фоне молчаливого бездействия ОБСЕ продолжают обстрелы.



Война – это страх, горе и смерть. Виновный в геноциде народа Донбасса киевский режим должен быть подвергнут международному трибуналу.