Погода наложила на Запад санкции, прилавки опустели

Газетные заголовки в Англии кричат караул - из-за непогоды в британские магазины не завезли партию овощей. Какой кошмар!

Неожиданные и обильные снегопады в Испании, а позже наводнения, уничтожили весь урожай овощей, которыми Испания кормит Англию и другие европейские страны. Возникли перебои с поставками салатных культур, кабачков, баклажан, перчиков, томатов, а так же апельсинов и других цитрусовых.







Пока супермаркеты судорожно ищут альтернативных поставщиков, народ кинулся сметать с прилавков последние палки огурцов и вязанки брокколей. Дефицит продлится аж до апреля, угрожают прогнозы. До введения карточной системы ещё не дошло, но многие супермаркеты уже ввели ограничения, типа - по две головки салата в одни руки, не больше. Цены взлетели. Народ озверел. Англичане вообще-то зелень едят неохотно, какой в ней прок, да и стоит дорого, но раз дефицит - надо брать!!! Прилавки опустели.







К огурцам приставили охрану. Не подходить! Стреляем без предупреждения.







Такую картинку нарисовали нам сегодня СМИ.

Как же дела обстоят на самом деле?

Едем в ближайший супермаркет.

Заходим.

Сердце стучит, в горле пересохло. Рука судорожно сжимает авоську.

Тревожно оглядываемся.

Взору предстают километры полок, ломящихся от продуктов. Горы бананов, реки апельсинов, снопы петрушки и пирамиды перцев. Всё есть, и всего много, как при коммунизме.

Фью-уу, that was close! Отлегло!

Пульс выровнялся, дыхание успокоилось. Идём вдоль рядов.

Вот клубника зимняя, хрустящая, красная снаружи, белая внутри, как редиска. Вот малинка заморская, дорогущая, вот южноамериканские дыни, свой патриотический лук с морковкой и картошкой, своя же капустка белая да фиолетовая, родная. Помидоров, твёрдых как сталь - завались! Огурцов - рупь пучок, и никто не стреляет. Одним словом, изобилие.



Минуточку! А где же салат? Где леттис Айсберг??

А НЕТ ЕГО!!!







Вот где притаилась беда! И где баклажаны, я вас спрашиваю!? Кабачков-цуккини тоже нет! Какой кошмар! Как дальше жить без баклажан в феврале? Как продержаться до весны без латука на одних брокколях, скажите!

О ужас, ужас! Правы были СМИ!



К чему я веду?

А к тому, что - ну как им не стыдно!

В мире идут войны, голодают люди. Кому-то реально нехватает на кусок хлеба, а эти поднимают вой из за перебоев с бесполезным Айсбергом, в котором ноль витаминов, 98% воды, и 2% пестицидов, которыми его опрыскивали 66 раз со дня рождения, чтобы он идеальным дошёл до прилавка. И кому нужны эти безвкусные баклажаны, лишёные всякой горчинки, так что их даже просаливать не нужно перед готовкой?



Заелись они на западе. Совсем берега потеряли.

Кстати, не все. В Англии расёт число малоимущих, которым реально нехватает на еду. Для помощи бедным благотворительные организации устраивают Food banks - пункты бесплатной еды, которыми в прошлом году воспользовался один миллион человек!







Не так уж давно в Британии были настоящие перебои с питанием. Во время войны немецкие корабли заблокировали поставку на остров продовольствия. Англии грозил голод. Была введена карточная система, которая просуществовала до 1954 года, дольше чем в СССР. На неделю на одного человека полагалось:



масла - 50 гр

сахара - 225 гр

бекона - 50 гр

сыра - 50 гр

варенья - 1 банка на два месяца

молока - 2-3 пинты (много! ведь коровы свои) и так далее.



Причём, продукты не выдавались бесплатно, их нужно было покупать. Это было ограничение на продажу, чтобы всем хватало. Детям и беременным женщинам нормы были выше.

Обстоятельства вынудили Британию перейти на самообеспечение. По указу правительства часть городских парков и старинных лужаек была распахана для обустройства овощных грядок. Был брошен лозунг "Dig for victory!" - копай для победы! Жителей призвали выходит с лопатами и выращивать витамины для себя и для фронта. С помощью этой инициативы страна была спасена от голода.Народ откликнулся с энтузиазмом, работал с огоньком и так полюбил это дело, что еду продолжают выращивать и по сей день в своих небольших садиках, даже в черте города, даже в Лондоне! Конечно не столько для пропитания, сколько для души.







В настоящее время Англия производит лишь половину потребляемых овощей и всего 10% собственных фруктов. Остальное - импорт. Заморозки в Испании лишь слегка напугали потребителя, но случись что посерьёзней...