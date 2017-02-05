Порошенко и Трамп заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Как сообщает Цеголко на своей странице в Facebook , Порошенко и Трамп "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем".

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом… Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", — сообщил Цеголко.

По его словам, Порошенко также поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".

"Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", — отметил Цеголко.

Он также сообщил, что во время разговора обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Для его подготовки в США приедет глава МИД Украины.