Порошенко и Трамп заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.Как сообщает Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко и Трамп "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем".
"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом… Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", — сообщил Цеголко.
По его словам, Порошенко также поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией"."Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", — отметил Цеголко.
Он также сообщил, что во время разговора обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Для его подготовки в США приедет глава МИД Украины.
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