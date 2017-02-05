Премьер-министр Великобритании находится в постоянной опасности из-за своего кретинизма

Самолет Терезы Мэй, летевший из Вашингтона в Анкару с включенным транспондером, могли легко отследить террористы, пишет Daily Mail со ссылкой на экс-главу Управления национальной безопасности по борьбе с терроризмом Криса Филлипса.

По его словам, боевики могли выяснить местоположение воздушного судна с премьер-министром Великобритании с помощью мобильного приложения.

Программы позволяют увидеть высоту, скорость и направление самолета с включенным транспондером, который практически превращает лайнер в «летающую мишень».

«Такие самолеты находятся в большей опасности во время взлета и посадки. Если вы знаете, что на борту летит премьер-министр Великобритании, вы можете отследить его передвижение и конечную точку и обстрелять его», — отметил Филлипс.

С ним согласился и руководитель отдела Университета Бекингема по безопасности и разведке Энтони Глис. Его возмутило решение экипажа включить транспондеры на самолете, в котором летела Тереза Мэй.

«Она находится в реальной и очевидной опасности покушения со стороны террористов», — подчеркнул он. Глис добавил, что премьер-министр Великобритании является одним из самых важных людей в мире.

