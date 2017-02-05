Президент Молдавии Игорь Додон выступил за особый статус Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон готов решать главную внутриполитическую проблему с учетом интересов жителей всех регионов страны

Одной из тем переговоров политиков стала ситуация вокруг непризнанной Приднестровской молдавской республики.

«Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны. (Молдавия выступает — ред.) за единый формат и совместный подход, чтобы найти оптимальные решения в интересах граждан, проживающих на обоих берегах Днестра», — сказал президент Молдавии Игорь Додон.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип отметил, что основной интерес Кишинева на 2017 год заключается в начале переговорного процесса по вопросу разработки специального юридического статуса Приднестровья как составной части Молдавии.

«Основная цель ОБСЕ — урегулирование приднестровского конфликта, принимая во внимание принцип суверенитета и территориальной целостности Молдавии в сочетании с особым статусом для приднестровского региона. Конфликт и приднестровский вопрос существуют долгое время, и думаю, что важно определить основные цели и понять, что быстрое решение невозможно», — заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, занимающий пост председателя ОБСЕ.

Переговорный процесс по этому вопросу ведется по формуле «5+2», в котором Молдавия и Приднестровская Молдавская республика выступают сторонами конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредниками, а Европейский союз и США — наблюдателями. После провала попытки вооруженного подавления неподконтрольной Кишиневу территории Приднестровскую Молдавскую республику и Молдавию разделила зона безопасности, контроль над которой осуществляют миротворческие силы. В их состав входят 400 российских, почти 500 приднестровских и 350 молдавских военнослужащих, а также 10 военных наблюдателей от Украины.

В предвыборной программе Додона речь шла об интеграции Гагаузии и Приднестровья в Молдавию на федеративной основе. По сути, это возврат к «Меморандуму Козака», который предусматривает трансформацию Молдавии в «ассиметричную федерацию»: эти два региона получили бы в составе Молдавии особый статус и возможность блокировать нежелательные для них законопроекты, а также право на выход из федеративного государства в случае, если бы оно «утратило свой суверенитет». Стороны парафировали этот документ в 2003 году, но подписание было сорвано в последний момент президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Свое решение он объяснил тем, что документ якобы имеет скрытую цель — признание независимости Приднестровья.