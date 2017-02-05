Разгильдяи коммунальщики, проломившие младенцу череп ледяной глыбой, усиленно заработали

У двухмесячного мальчика, на коляску которого упала глыба снега, диагностирован перелом черепа. Он находится в реанимации. ЧП произошло накануне днём на северо-востоке Москвы. Сотрудники коммунальной службы чистили кровлю одного из домов: в какой-то момент сброшенная глыба упала прямо на прохожих.

Обрывки красной ленты и кучи снега — улики, по которым следователи теперь ищут виновного. Очищая кровлю четрыхэтажки на Палехской улице, коммунальщики не стали предупреждать пешеходов. В итоге ледяная глыба угодила прямо в коляску с двухмесячным мальчиком.

По словам Юлии Ивановой, старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СК по Москве, правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных с сбросу снега сотрудников управляющей компании, ответственных за уборку дома.

Ребенок — в больнице, семья — в шоковом состоянии. Травма тяжелая — основной удар пришелся на голову ребенка. Пока за жизнь малыша борются медики, следователи уже очертили первый круг подозреваемых. Накануне именно Специалисты "Жилищника" Ярославского района работали на этом участке и, судя по всему, с нарушениями.

Как такое вообще могло произойти? Ответ на этот вопрос репортеры попытались найти в управляющей компании, но по указанным адресам натыкались только на закрытые двери. Уже ночью дворники появились у того самого дома.

В ночь после происшествия коммунальщики работают в режиме нон-стоп. Территорию вокруг дома, где все и произошло, убирают с особым старанием. Самосвалы, экскаваторы, бригады дворников — местные жители говорят, что такого не видели давно.

"Да никто тут никогда не убирает", — рассказала один из них.

После возбуждения уголовного дела на Палехской улице даже ночью не утихает скрежет ковшей и лопат. Тротуары вычищены, снег вывезен. В ГБУ "Жилищник" уверяют, что это не совпадение, а работы по заранее утвержденному графику.

Уголовное дело возбуждено за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, но, как показывает практика, на стадии расследования нарушения вскрываются одно за другим.